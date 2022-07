Soccorso in mare, ora i droni precedono i bagnini: in questo video l’esperienza spagnola

Sciami di droni nello spazio. Droni utilizzati sulla Terra, in ogni dove. L’ultima frontiera dell’utilizzo di quell’ormai famoso aeromobile a pilotaggio remoto (APR) caratterizzato da un controller ma dall’assenza di un pilota umano a bordo, arriva dalla Spagna.

Nella penisola iberica, le spiagge spagnole sono state implementate da un servizio bagnini… di droni. E l’esperimento ha dato subito gli effetti sperati. A Valencia, dove un pionieristico bagnino di droni ha salvato un ragazzo di 14 anni dall’annegamento in mare, con tanto di video che ha fatto il giro del mondo, in rete.

Il giubbotto lanciato dal drone-bagnino ha tenuto a galla un adolescente di 14 anni, fino all’arrivo di una squadra di bagnini veri e propri, che hanno completato il salvataggio. “Quando siamo arrivati, quello che abbiamo visto era un bambino in pessime condizioni, con quasi nessuna energia per continuare a galleggiare, quindi ho mandato il giubbotto di salvataggio”.

30 piloti di drone in 22 spiagge spagnole. Il problema degli annegamenti

Così Miguel Angel Pedrero, pilota di droni per General Drones, l’azienda che fornisce il servizio sulle spiagge spagnole. “A causa delle forti onde è stata una manovra complicata – spiega in uno stralcio di un’intervista ripresa da Sky News in Inghilterra e Repubblica in Italia, tanto per fare degli esempi – ma alla fine siamo riusciti a dargli il giubbotto, che gli ha permesso di galleggiare fino a quando i bagnini non lo hanno raggiunto con la moto d’acqua”. Dopo essere stato soccorso, il 14enne è stato identificato, portato in ospedale, ricoverato e rimandato a casa dopo 24 ore.

Un grande successo per General Drones, l’azienda che da circa un lustro ha iniziato a supportare il personale spagnolo dei bagnini, cominciando dalla città di Sagunto, appena a nord di Valencia, prima di espandersi in tutta la comunità.

Ora ha più di 30 piloti e droni che lavorano con i bagnini in 22 spiagge in tutta la Spagna, fornendo un supporto di reazione rapida nei momenti critici di un potenziale annegamento prima che i bagnini possano raggiungere fisicamente la scena. “Questi secondi extra sono vitali in alcuni casi e consentono anche alle squadre di soccorso di avvicinarsi alla persona in modo più calmo e cauto”, parola di Miguel Angel Pedrero.

Il servizio di General Drones è la risposta immediata al crescente problema del mare. Una vera e propria trappola che ha prodotto un totale di 140 persone, morte per annegamento accidentale in Spagna, soltanto nei primi sei mesi del 2022, il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2021, come ha riportato la Royal Spanish Lifesaving and Rescue Federation.

