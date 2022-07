Attenzione a quale app scarichi: nuovo allarme dal Play Store, molti contenuti sono infetti da virus e malware

Ventotto applicazioni con malware da cancellare. E’ questo, in sintesi, la conseguenza di un’infezione da virus che sta sconquassando l’ecosistema del Play Store, ormai da mesi.

Secondo l’autorevole Doctor Web, una suite software sviluppata dalla società russa antimalware il primo servizio antivirus in terra sovietica, nel mese di giugno l’attività del trojan Android.Spy.4498, che ruba informazioni dalle notifiche di altre app, ha continuato a diminuire.

E’ stato rilevato su dispositivi Android il 20,56% in meno rispetto a maggio. Anche l’attività dei trojan adware Android.HiddenAds è diminuita, ma in modo meno evidente, dell’8%. Con ciò, queste app dannose rimangono tra le minacce Android più diffuse. Ma ciò non vuol dire, ahinoi, che tutto fili liscio.

Imperativo categorico: cancellare queste applicazioni prima di subito

Nel corso del mese, purtroppo, gli analisti di malware di Doctor Web hanno scoperto dozzine di app dannose su Google Play. Tra questi c’erano trojan adware, applicazioni false utilizzate da truffatori, ladri di informazioni e cyber criminali. Che prendono di mira dati riservati e altri.

Il laboratorio antivirus di Doctor Web ha scoperto quasi 30 trojan adware della famiglia Android.HiddenAds, con oltre 9.890.000 download combinati. Questi includevano sia nuovi membri della famiglia (come Android.HiddenAds.3168, Android.HiddenAds.3169, Android.HiddenAds.3171, Android.HiddenAds.3172 e Android.HiddenAds.3207), sia nuove modifiche del già noto Android .HiddenAds.3158, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di maggio. Tutti sono stati integrati in vari programmi, inclusi software di modifica delle immagini, tastiere virtuali, strumenti e utilità di sistema, app di chiamata, app per la raccolta di sfondi e altri.

Per visualizzare gli annunci, alcuni di essi richiedono l’autorizzazione a mostrare le finestre su altre applicazioni; il resto chiede agli utenti di aggiungerli all’elenco di esclusione della funzione di risparmio della batteria.

Inoltre, per rendere più difficile per gli utenti rilevare applicazioni dannose, i trojan nascondono le loro icone dall’elenco delle app installate nel menu della schermata iniziale o sostituiscono le icone con quelle meno evidenti. Un esempio su tutti: prendendo l’icona denominata “SIM Toolkit”, se selezionata, avvia un’app di sistema omonima per lavorare con le schede SIM, invece dell’app originale.

Queste le 28 applicazioni da cancellare immediatamente dai propri dispositivi:

Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

Photo Editor: Retouch & Cutout (de.nineergysh.quickarttwo)

Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

Photo Editor – Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

Photo Editor & Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

Photo & Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

Photo Editor – Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

Photo Filters & Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

Emoji Keyboard: Stickers & GIF (gb.crazykey.sevenboard)

Neon Theme Keyboard (com.neonthemekeyboard.app)

Neon Theme – Android Keyboard (com.androidneonkeyboard.app)

Cashe Cleaner (com.cachecleanereasytool.app)

Fancy Charging (com.fancyanimatedbattery.app)

FastCleaner: Cashe Cleaner (com.fastcleanercashecleaner.app)

Call Skins – Caller Themes (com.rockskinthemes.app)

Funny Caller (com.funnycallercustomtheme.app)

CallMe Phone Themes (com.callercallwallpaper.app)

InCall: Contact Background (com.mycallcustomcallscrean.app)

MyCall – Call Personalization (com.mycallcallpersonalization.app)

Caller Theme (com.caller.theme.slow)

Caller Theme (com.callertheme.firstref)

Funny Wall…