Prime Video ci prepara ad un agosto ricchissimo: ecco il nuovo catalogo con tutte le novità

Cinque serie tv e show originali. In esclusiva. Così come quattro film. Sono l’estrema sintesi del catalogo di un agosto ricchissimo di novità per Prime Video, un servizio di video on demand statunitense di proprietà della società Amazon.

Prime Video risponde all’offerta, altrettanto valida, di Netflix e Disney+ mettendo in mostra le sue esclusive e i suoi contenuti originali, che ne fanno da sempre una delle piattaforme in streaming più amate nel campo delle OTT.

Ad agosto spiccano All Or Nothing: Arsenal, Comedy Special: Maurizio Lastrico, A League Of Their Own, Cosmic Love e Making The Cut S3 fra le novità di un catalogo ricchissimo.

Un Prime Video sempre più fashion

All Or Nothing: Arsenal, è un documentario calcistico, che rappresenta la tradizione di un Prime Video che ha cominciato da tempo a inserire, a piccole dosi, una sorta di approfondimenti sui club più importanti di calcio. Saranno i “Gunners” di Highbury i protagonisti della nuova stagione, che parte proprio ad agosto.

Dopo Libertà Live di Alessandro Siani, arriva Il metodo StanisLastrico: un nuovo comedy special con Maurizio Lastrico, ormai famoso per le sue celebri terzine dantesche rivisitate, i racconti di vita vissuta e i guizzi creativi vissuti, sempre in un piacevole e divertente face to face con il pubblico.

A League of Their Own riprende una commedia drammatica sportiva americana del 1992 diretta da Penny Marshall che racconta un resoconto romanzato della vita reale All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBL).

Cosmic Love è un esperimento mai provato prima: quattro individui tentano di trovare la propria anima gemella attraverso il matchmaking astrologico. Ophira e Tali Edut (The AstroTwins), astrologi dello show e autori di best-seller guidano i 4 personaggi a togliersi l’etichetta di single.

Un Prime Video sempre più fashion con Making the Cut: Heidi Klum e Tim Gunn presentatori ed executive producer della terza stagione, ancora una volta incentrata sul mondo della moda californiano, di Los Angeles.

Quattro i film originali e in esclusiva ad agosto su Prime Video. Tredici Vite è un racconto di vita vissuta e narra la vicenda di una squadra di calcio giovanile che, insieme all’allenatore, è rimasta intrappolata per diciotto giorni nelle grotte thailandesi di Tham Luang ha tenuto il mondo con il fiato sospeso nel 2018.

Con First Love ci si tuffa nel difficile passaggio di un adolescente liceale all’ultimo anno, che deve trasformarsi in un adulto. Samaritan è un film del 2022 diretto da Julius Avery, con protagonista Sylvester Stallone, l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto. Untrapped: The Story of Lil Baby, infine, segue il viaggio di trasformazione di Lil Baby da imbroglione locale di Atlanta a diventare una delle più grandi star dell’hip-hop e la voce più importante della cultura pop.

