Lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock in occasione degli Oscar ha fatto il giro del web, scatenando numerose polemiche. A distanza di quattro mesi dall’episodio, il comico si è finalmente espresso al riguardo.

“Non ne parlo fino a quando non sarò pagato”: queste erano state le prime dichiarazioni, chiaramente ironiche, di Chris Rock dopo l’episodio che ha fatto il giro del web. La storia, ormai, la conosciamo tutti: lo scorso 27 marzo, in occasione degli Oscar, il comico ha preso di mira Jada Pinkett Smith durante il suo discorso, con un’uscita infelice sulla sua alopecia.

La battuta non è decisamente piaciuta a Will Smith: l’attore si è alzato dal suo posto, è salito sul palco ed ha dato un sonoro ceffone a Rock. Il suo gesto è diventato subito virale: se inizialmente non si capiva se si trattasse di uno scherzo, in poco tempo è diventato chiaro che i due non stavano giocando.

Smith è stato aspramente criticato. Online si è parlato di mascolinità tossica e di violenza assolutamente non necessaria. La sua azione non gli ha fatto onore e, anzi, ha portato a degli esiti pessimi per la sua carriera. L’attore, infatti, si è dovuto dimettere dagli Academy degli Oscar. L’Academy, inoltre, gli ha proibito di partecipare alle cerimonie di premiazione per i prossimi 10 anni.

Le sue scuse pubbliche non hanno tardato ad arrivare e, dopo l’episodio, sembrerebbe che abbia intrapreso un percorso spirituale per migliorarsi. Chris Rock, da parte sua, si è limitato a rassicurare i fan, spiegando di stare bene, durante un suo show a Baltimora. Ma, tra i due, non ci sarebbe stato ancora nessun scambio di parole.

Le dichiarazioni di Chris Rock

Recentemente, Rock è tornato a parlare dell’accaduto. Lo scorso 26 luglio, sul palco del PNC Bank Arts Center, il comico ha detto finalmente la sua. “Non sono una vittima” ha dichiarato, rispondendo alla domande e alle frecciatine sullo schiaffo.

“Chiunque dica che le parole fanno male, non è mai stato preso a pugni in faccia” ha proseguito Rock, ironicamente. Proseguendo, ha spiegato di essersi lasciato tutto alle spalle. “Sono andato al lavoro il giorno dopo… Non vado in ospedale per un taglietto” ha detto in conclusione.

Il comico, quindi, ha deciso di mettere da parte l’accaduto e di andare avanti con la sua vita e la sua carriera. Per quando riguarda Smith, anche l’attore sembrerebbe intenzionato a metterci una pietra sopra e, al momento, è al lavoro per il sequel del celebre film “Io sono leggenda”.