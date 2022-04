Chris Rock, le prime dichiarazioni dopo lo schiaffo di Will Smith - meteoweek

Chris Rock rilascia le sue prime dichiarazioni dopo lo schiaffo di Will Smith durante gli Oscar: “Sto bene, sono guarito da tagli e lividi”. La madre del comico: “Pensavo fosse una messa in scena”.

Chris Rock rompe il silenzio, e rilascia le prime dichiarazioni in merito al brutto incidente capitato durante la sera degli Oscar. “Non ne parlo fino a quando non sarò pagato”, aveva inizialmente annunciato ironicamente il comico, poco dopo la cerimonia, preferendo mantenere il silenzio sull’inaspettato episodio. Ma quello schiaffo dato da Will Smith ha continuato a far parlare – e polemizzare – l’opinione pubblica di tutto l’occidente. “Sto bene. Sto bene. Sono guarito da tagli e lividi… per la maggior parte“, ha dunque spiegato Rock, durante il suo ultimo spettacolo organizzato a Baltimora. E a prendere parola, questa volta, è stata anche sua madre.

La mamma di Chris Rock: “Pensavo fosse una messa in scena”

Secondo quanto spiegato da WIS-TV, emittente che per prima ha riportato la notizia, Chris Rock vuole lasciarsi questo brutto episodio alle spalle. Dopo aver aggiornato il pubblico sulle sue condizioni di salute post-schiaffo, l’intenzione del comico è quello di non continuare ad alimentare il fiume di polemiche che ha investito sia lui che Will Smith. Al contempo, la mamma di Rock ha rivelato come si è sentita nel vedere suo figlio finire schiaffeggiato agli Oscar dal noto attore.

Durante un’ultima intervista per l’emittente locale, Rose Rock ha raccontato di aver inizialmente creduto che lo schiaffo fosse una messa in scena, fino a quando Will Smith “non ha iniziato ad usare toni volgari”. “Quando ha schiaffeggiato Chris, ha schiaffeggiato tutti noi. Perché quando hai fatto del male a mio figlio, hai fatto del male a me”, ha spiegato la donna che quest’anno non ha partecipato alla cerimonia degli Academy Awards insieme a suo figlio, ma ha visto tutta la scena in diretta.

Smith ha schiaffeggiato Rock dopo la battuta fatta sulla pettinatura di Jada Pinkett Smith, che da tempo ormai soffre di alopecia. Un fatto increscioso, soprattutto perché è stato seguito da parole scurrili. Ma la madre del comico racconta che l’attore non si è nemmeno mai scusato con suo figlio per quanto successo: “Mi dispiace davvero che non si sia mai scusato. Voglio dire, sebbene abbia scritto un pezzo dicendo che si scusa con Chris Rock, non si è mai fatto sentire di persona”.

Ancora non pervenute le scuse di Will Smith

Will Smith, in effetti, si è “scusato” con Chris Rock soltanto attraverso un post pubblicato su Instagram il 29 marzo 2022. “La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente”, ha esordito l’attore nel post.

E ha poi proseguito: “Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Ero fuori di me e mi sbagliavo. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano indicative dell’uomo che voglio essere. Non c’è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. Vorrei anche scusarmi con l’Academy, i produttori dello spettacolo, tutti i partecipanti e tutti quelli che guardano in tutto il mondo. Vorrei scusarmi con la famiglia Williams e la mia famiglia King Richard. Sono profondamente dispiaciuto che il mio comportamento abbia macchiato quello che è stato un viaggio altrimenti meraviglioso per tutti noi”.

Tuttavia, pare che l’attore non abbia mai contattato di persona il comico per parlare di quanto successo. Al contrario, l’attore se ne sarebbe andato in una sorta di “viaggio spirituale” in India per meditare – un viaggio che lui stesso ha definito come atto a un “lavoro spirituale”, così che “la violenza non prenda più il sopravvento sulla ragione”. Una scelta, questa, fatta di yoga e meditazione, che la critica vede come cinica e ridicola, dato che non si è scusato personalmente con l’unica persona che ha aggredito di fronte a milioni di persone.