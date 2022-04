Will Smith, niente Oscar per 10 anni: l’Academy lo mette al bando per lo schiaffo a Chris Rock

Arriva una dura punizione per l’attore che nella serata degli Oscar ha preso a schiaffi il comico Chris Rock per “punirlo” della battuta infelice contro la moglie.

Adesso per dieci anni Will Smith non potrà concorrere per l’Oscar.

Alla fine il plateale ceffone rifilato a Chris Rock è costato caro a a Will Smith. L’attore ha macchiato la notte più importante della sua carriera – quella dove era stato insignito dell’Oscar – con un manrovescio in pieno volto al comico che aveva fatto una battuta poco carina sull’alopecia della moglie Jada Pinkett.

Decisione dopo una lunga riunione dell’Academy Awar

Dopo una lunga riunione su Zoom, l’Academy Award ha deciso: bando decennale per Will Smith. Il che significa niente Oscar per dieci anni. Una dura punizione quella decisa dal board dell’Academy, composto da mostri sacri di Hollywood come Steven Spielberg e Whoopi Goldberg. Altre sanzioni, come la sospensione della membership o l’espulsione, erano state superate dopo le dimissioni volontarie di Smith.