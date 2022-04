Modella di OnlyFans uccide il fidanzato: dopo l’omicidio posta foto hot

La modella per adulti Courtney Taylor ha pugnalato a morte il compagno nella loro residenza di Miami. A contornare di macabro l’accaduto la condivisione della giovane di contenuti hot sulla piattaforma OnlyFans a seguito del delitto.

Courtney Taylor è uno dei volti di spicco di OnlyFans, la piattaforma riservata alla visione ed al commercio di contenuti per adulti.

Domenica 3 Aprile è stato rinvenuto il corpo senza vita del 27enne Christian Obumseli nella residenza che condivideva con la giovane fidanzata nel quartiere Edgewater di Miami. Ad impugnare la lama fatale per Toby (questo il soprannome della vittima per amici e parenti) è stata proprio la compagna, la 25enne Courtney Clennery, nota al pubblico adulto come Courtney Taylor, uno dei volti di spicco di OnlyFans, la piattaforma riservata alla visione ed al commercio di contenuti per adulti.

Il giorno dell’omicidio

Sono le cinque del pomeriggio di Domenica quando agli inquirenti viene indirizzata la chiamata del 911 effettuata da una giovane donna che racconta di aver reagito ai maltrattamenti del fidanzato. Giunti nel condominio extralusso One Paraiso gli agenti trovano la modella sporca di sangue accanto al corpo trafitto del giovane Texano. Vana la corsa in ospedale, Christian Obusmeli morirà poco dopo aver toccato il lettino a causa delle ferite da taglio sul petto.

Repentina la decisione di condurre Courtney nella stazione di Polizia, poi trasferita in un istituto psichiatrico a seguito della minaccia della donna di tentare il suicidio, come previsto dal Baker Act., secondo il quale, qualora si verifichino tendenze violente o suicide del soggetto in custodia, i rappresentanti della legge possono predisporre il trasferimento presso un centro di cure mentali per un massimo di 72 ore.

L’assassinio si è verificato a seguito di un violento alterco fisico tra i due, questo il primo dettaglio rilasciato alla stampa dai poliziotti, la donna sostiene di aver agito per legittima difesa, in una condizione di lotta per la vita. Poco dopo la notizia dell’accaduto il noto sito di gossip americano TMZ ha pubblicato un video ritraente Courtney imbrattata di sangue in compagnia degli agenti, probabilmente girato dall’edificio di fronte la scena del crimine. Cosa effettivamente abbia scatenato la coltellata sarà chiaro solo dopo la conclusione delle indagini, per adesso gli inquirenti continuano a battere la pista della relazione violenta confermata da familiari e amici della coppia.

Un amore violento

Tra i due erano frequenti diverbi e litigi , affermano gli amici della coppia, qualcuno racconta di scontri fisici ed episodi di violenza. Una risposta in difesa della propria vita, questa è la versione di Courtney che ad oggi però è sottoposta ad una vigile perizia psichiatrica affinché si possa realmente far luce su una tragedia ancora misteriosa e dai contorni tutt’altro che definiti. Elemento tra i più complessi dell’indagine la comparsa di foto sul profilo OnlyFans della giovane modella il 4 aprile, nonostante fosse già sotto la vigilanza della Polizia.

Continua l’indagine e gli inquirenti non trascurano alcun elemento, l’avvocato della Clennery Frank Prieto, come si legge dal Miami Herald, sostiene la versione della sua cliente che la vede vittima di una ripetuta e violenta serie di maltrattamenti da parte di Obusmeli. Diverso il grido della famiglia della vittima, il quale ricorda un Toby amorevole ed affettuoso, che mai avrebbe potuto fare del male a nessuno.

Al momento le indagini sono ancora in fase di sviluppo e bisognerà attendere per vedere la fine di questa tragica storia, nel frattempo proprio dalla famiglia del ragazzo è stata aperta una petizione su GoFoundMe per chiedere giustizia che ha già raggiunto i 65mila dollari in donazioni.