Liberato, la sua identità è stata finalmente “smascherata”: la verità sul cantante misterioso

Dal suo esordio nel 2017 con il singolo “Nove maggio” ad oggi, Liberato ha sempre tenuto nascosta la sua vera identità, senza mai mostrare il suo volto. Ma nelle scorse ore, complice il sito della SIAE, il suo vero nome è stato svelato.

Nel 2017 Liberato ha debuttato nel panorama musicale con la pubblicazione del suo primo singolo, “Nove maggio”, su YouTube. Il brano ha riscosso fin da subito un ottimo successo, attirando la curiosità dei fan e dei media sul personaggio misterioso.

Nello stesso anno, il cantante ha pubblicato il singolo “Tu t’e scurdat’ ‘e me”, nel quale è stato possibile vedere per la prima volta la sua figura. Il suo viso, però, è sempre rimasto nascosto. Come il suo vero nome. Ai suoi primi brani hanno fatto seguito i singoli “Gaiola portafortuna” e “Me staje appennenn’ amò”, fino all’uscita del suo primo album omonimo dopo qualche mese passato lontano dai social network.

Liberato, in poco tempo, si è fatto strada affermandosi come uno dei cantanti più interessanti della nuova generazione. È riuscito a conquistare gli ascoltatori più giovani restando nell’anonimato, in un’epoca in cui la continua esposizione – in particolare tramite i media – sembra essere fondamentale per gli artisti e le celebrità. Il cantante napoletano, da parte sua, ha sempre mantenuto la sua vita privata segreta.

Ma ora l’identità dell’artista incappucciato che è riuscito ad attirare anche l’attenzione di Netflix – che l’ha scelto per la colonna sonora del film “Ultras” – sembrerebbe essere stata svelata. A cinque anni dal suo debutto, Liberato è stato “smascherato”.

La vera identità del cantante

In questi anni, i fan di Liberato hanno provato in più occasioni ad indovinare quale fosse la sua vera identità. Tra le varie ipotesi, questa è stata associata ad artisti come Wad, Francesco Lettieri, Emanuele Cerullo e Livio Cori. La rivelazione è arrivata con la complicità della SIAE. L’etichetta, infatti, ha involontariamente svelato il vero nome di Libero: Gennaro Nocerino.

Quest’ultimo è un produttore e cantante napoletano, noto nella scena elettronica con il nome d’arte Herr Styler (o Hot Spell), ed è stato inserito nell’elenco degli autori del singolo “Future Romance”. La canzone è stata scritta insieme a Fiorious e al producer Bawrut – con il quale Liberato aveva già collaborato nel brano “Je ‘o tteng e tìo ddòng”.

I fans del cantante sono subito corsi alla ricerca di ulteriori indizi. Sui social network, si sono diffuse alcune comparazioni tra i video dei concerti di Liberato e quelli di Nocerino, alla ricerca di una somiglianza tra i due. Il mistero del cantante incappucciato sembrerebbe aver finalmente trovato la sua soluzione.