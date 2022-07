Benedetta Rossi, la confessione della food blogger: “Pensavo di essere l’unica e invece…”

Con un lungo post su Instagram Benedetta Rossi la food blogger di “Fatto in casa da Benedetta”, si è sfogata raccontando ai suoi fans cose davvero inaspettate, che l’hanno resa ancora più vicina al suo pubblico. Ma cosa ha detto di così sconvolgente?

“Pensavo di essere l’unica invece siamo in tante ad avere questo problema. Mi avete scritto che anche a voi succede”. Un post fiume in cui Benedetta Rossi ha confidato alcune sue debolezze ai suoi fan.

“Noi valiamo tanto a prescindere, dobbiamo volerci più bene, perché nessuno può farlo per noi. Dobbiamo dedicare più tempo a noi stesse per fare quello che ci piace o anche per non fare nulla. Il riposo non è ozio ma anche se lo fosse non può che farci bene” ha raccontato.

Questo messaggio così sincero ha colpito davvero al cuore molte donne che hanno commentato, ritrovandosi perfettamente nelle sue parole: “hai ragione”, “maledetto senso di colpa”, “Siamo stupidamente strane”, “Ti capisco, grazie delle tue parole”. Sono stati alcuni dei commenti.

Benedetta Rossi, la rivelazione che nessuno si aspettava. Le parole profonde

Benedetta ha parlato delle donne, raccontando cose personali come il bisogno di dover sempre fare qualcosa per dimostrare forse a noi stesse. “Quel maledetto bisogno di dover sempre fare!! Pensavo di essere l’unica invece siamo in tante ad avere questo problema. Mi avete scritto che anche a voi succede. Se avete una giornata improduttiva vi sentite in colpa e terribilmente inutili…proprio come capita a me. Non importa se siamo stanche, se non ci sentiamo in forma, se non abbiamo voglia… l’importante è fare! È come se quello che facciamo serva a confermare che valiamo qualcosa” ha detto. Ha poi rivelato un bisogno profondo quello che appartiene forse a molte donne: “Vorremmo sentirci dire ‘sei stata brava a fare questo’ oppure ‘il tuo lavoro è davvero importante’ o ‘solo tu sai farlo così bene!’. Ma di solito capita che nessuno ce lo dica perché, semplicemente, non comprende questo nostro intimo bisogno. E allora ci sentiamo ancora più stanche, insoddisfatte e insicure. In questi giorni, nei quali il Covid mi ha costretto a rallentare un pò, ho pensato tanto. Ho letto centinaia di messaggi nei quali mi avete raccontato il vostro stesso disagio e ho capito che tutto dipende da noi! Dobbiamo metterci in testa che: Noi valiamo tanto a prescindere“.

L’abbraccio della rete che si è rivista in lei

“Dobbiamo volerci più bene! (perché nessuno può farlo per noi) dobbiamo dedicare più tempo a noi stesse, per fare quello che ci piace o anche per non fare nulla. Il riposo non è ozio, ma se anche lo fosse non può che farci bene. Grazie di esserci sempre. Come farei senza di voi?” ha concluso forse un po’ commossa.

E se prima Benedetta era una delle food blogger più apprezzate per le sue ricette e il suo modo di fare divertente e spontaneo, ora sarà anche una delle “amiche” più amate dalle donne di tutta la rete.