Grande Fratello Vip 7, tutti i grandi esclusi: i clamorosi “no” di Alfonso Signorini

Nonostante non sia imminente, la nuova edizione del Grande Fratello Vip rappresenta già una fonte di estrema curiosità per tutti gli appassionati del noto reality. Il Web, tuttavia, ci offre già una panoramica dei personaggi che a settembre, con molta probabilità, non varcheranno la celebre porta rossa della casa di Cinecittà.

Siamo nel pieno della stagione estiva, ma tra un tuffo e l’altro già si è proiettati verso l’inizio della settima stagione del Grande Fratello Vip che, come ogni anno, partirà nel mese di settembre. Al timone del reality ci sarà, ancora una volta, il giornalista e conduttore Alfonso Signorini.

Grandi novità, invece, per ciò che riguarda le due opinioniste. Il GF Vip 7 vedrà il ritorno, per il secondo anno consecutivo, della brillante Sonia Bruganelli; insieme a lei, a commentare tutto ciò che accade tra le mura della casa più spiata d’Italia, ci sarà la simpaticissima Orietta Berti che, con la sua spiccata simpatia, saprà di certo come farci divertire.

Ciò che maggiormente incuriosisce i telespettatori italiani, però, sono le identità dei futuri “vipponi” le quali, per ora, non sono state ancora svelate ufficialmente. Un noto sito Web, tuttavia, ha svelato i nomi di chi, quasi sicuramente, non entrerà a far parte del reality condotto da Alfonso Signorini.

GF Vip: chi non prenderà parte alla settima edizione

Nelle ultime settimane, sui social hanno iniziato a rincorrersi rumors e indiscrezioni sui possibili nuovi concorrenti del GF Vip 7. Le celebrità sulle quali sono state fatte delle supposizioni sono state tante, ma a svelare i nomi di chi, con ogni probabilità, non diventerà uno dei gieffini, è stato il portale TvBlog. Sembra che i primi a non varcare la porta rossa siano Guendalina ed Edoardo Tavassi, reduci dall’esperienza a L’isola dei famosi. Alla lista dei vip che pare non prenderanno parte al reality, insieme ai due ex naufraghi, si aggiungono anche la contessa Patrizia De Blanck; l’influencer Lorenzo Castelluccio; il fratello del calciatore Fabio Cannavaro, Paolo; l’attore ucraino Artëm Tkachuk e Jeda, il giovane fidanzato di Vera Gemma. Per tutti coloro i quali avrebbero voluto rivedere Edoardo Tavassi alle prese con una nuova esperienza… niente paura! Si dice, infatti, che il fratello di Guendalina potrebbe far parte del cast della prossima stagione di LOL-Chi ride è fuori, il programma targato Amazon che, negli ultimi anni, sta riscuotendo enormi successi.

I futuri “vipponi” quasi confermati

Nonostante non esista ancora nessuna ufficialità, sembra oramai certo che a varcare la porta rossa saranno Antonino Spinalbese, ex compagno di Belén Rodriguez; l’influencer Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez.

Alcuni recenti rumors, inoltre, vedrebbero tra i futuri gieffini anche la sorella minore di Elettra Lamborghini, Ginevra, e l’ex concorrente de Il Collegio George Ciupilan. Come precedentemente accennato, si tratta ancora solo di ipotesi. Per scoprire quale sarà il cast ufficiale del GF Vip 7, come sempre, non ci resta che aspettare!