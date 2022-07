Barù Gaetani, nuovo programma in tv: ecco dove viene trasmesso

Pronto nuovo programma tv per Barù Gaetani, l’ex gieffino si è tuffato nella sua nuova avventura, ecco dove viene trasmesso e di cosa è andato ad occuparsi a tal proposito.

Nato da una famiglia ricca e di nobili origini, il suo vero nome è infatti Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nipote a sua volta di Costantino della Gherardesca, con cui condivise l’esperienza in comune nella prima edizione di Pechino Express, poi dalla seconda condotta sempre da suo zio, anche nell’ultima stagione targata Sky.

Da un tipo di reality all’altro, Barù ha invece preso parte all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, entrato a programma in corso, si è ritagliato un importante spazio dentro la casa, sino ad arrivare all’ultimo giorno, essendo arrivato in finale, dove però si dovrà accontentare del terzo posto, stesso piazzamento ottenuto anni prima a Pechino Express.

Come professione è invece un apprezzato enologo, esperto di gastronomia, ha portato le sue conoscenze anche su Internet, dove è un food influencer, e nell’ambiente televisivo, come dimostra il suo passato ed anche nel presente.

Di cosa si è occupato

In passato era stato infatti giudice di Cuochi e fiamme su La7, stavolta ha fatto ritorno in tv con un programma di cucina tutto suo dal titolo Braci by Barù, prendendo spunto dal suo locale situato a Milano nella zona dei Navigli, e si presenta come un format originale.

Seppur i programmi di cucina siano diventati piuttosto frequenti nella tv italiana, tale trasmissione è incentrata sul mondo del barbecue, ispirato da dirette Instagram dello stesso Barù su tale tema in cui vi è stato un alto coinvolgimento da parte dei suoi seguaci per la griglia, tanto da aprire il locale e lanciare al tempo stesso un’idea televisiva.

Dove e quando verrà trasmesso la sua nuova trasmissione

A partire dal 29 luglio ha avuto avvio questo nuovo programma, la cui durata è di mezzora circa su Food Network in seconda serata, canale 33 del digitale terrestre, chissà se tale esperimento verrà ripetuto in seguito con altri appuntamenti.

Per rivedere Braci by Barù basterà collegarsi sul sito di Food Network e scoprire cosa è accaduto nel suo racconto nel mondo della griglia.