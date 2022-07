Non c’è pace per Shakira, dopo la rottura con Piquè la cantante rischia 8 anni di reclusione | Ecco perché

Dopo l’esposizione mediatica causata dalla separazione con il marito Gerard Piqué, difensore della squadra del Barcellona, si torna a parlare della cantante Shakira. Questa volta, però, a interessare l’artista internazionale è un’accusa per evasione fiscale.

Nata a Barranquilla, in Colombia, il 2 febbraio 1977, Shakira è una delle artiste più complete, amate e seguite a livello internazionale. La sua passione per tutto ciò che concerne la musica e la danza emersero già in tenera età. Il debutto della cantautrice, infatti, risale a quando aveva solo 6 anni, grazie alla partecipazione a un programma televisivo in cerca di bambini in possesso di grande talento.

Negli anni successivi, Shakira dedicò anima e corpo proprio alla musica: iniziò a scrivere canzoni; imparò a suonare la chitarra e si cimentò nell’arte della danza. Tutto ciò ha fatto sì che, nel tempo, il talento dell’artista venisse sempre più riconosciuto, fino a farle vincere numerosi premi importanti.

Quello attuale, però, non rappresenta di certo uno dei momenti migliori della vita della cantante. Dopo la fine del suo matrimonio con il calciatore spagnolo Gerard Piqué, infatti, la cantante è finita al centro di un nuovo caso mediatico; questa volta, però, inerenti a problemi con il fisco. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Shakira rischia il carcere?

Guai in vista per Shakira. Nella giornata di venerdì 29 luglio è stato diramato un comunicato dall’Ansa inerente alla richiesta di più di otto anni di carcere per la cantante colombiana, richiesti da parte della giustizia spagnola. Ecco, a tal proposito, quanto riportato dalla suddetta agenzia: “Nella sua incriminazione, la procura di Barcellona ha indicato anche che chiederà una multa di quasi ventiquattro milioni di euro alla cantante, accusata di aver trattenuto quattordici milioni e mezzo di euro dal fisco spagnolo tra il 2012 e il 2014″. Sul sito dell’Ansa, inoltre, si legge che Shakira ha proclamato più volte la sua innocenza e che, almeno per il momento, abbia optato per la via del processo anziché per quella di un accordo con l’accusa.

Gli accordi della separazione

Ai problemi legati alla recente accusa di evasione fiscale, attualmente Shakira è chiamata ad affrontare anche tutto ciò che comporta la fine di un matrimonio. Stando a quanto riferito da Jordi Martin nel corso di una puntata del programma in onda su YouTube intitolato Chisme No Like, l’artista colombiana vorrebbe trasferirsi a Miami, ed essere lei a prendersi cura, in tutto e per tutto, dei due bambini nati dal matrimonio con Piqué.

Il suo trasferimento oltreoceano, tuttavia, non impedirebbe al calciatore di vedere i suoi figli. La cantante, infatti, avrebbe anche proposto al suo ex marito di raggiungerla in Florida – con tanto di volo da lei offerto – proprio per permettere ai bambini di trascorrere l’estate anche con il loro papà. Jordi Martin, a tale riguardo, ha aggiunto anche quanto segue: “C’è stato un faccia a faccia tra Shakira e Piqué. È stato un incontro piuttosto teso. C’è stata una discussione su dove staranno i bambini e con chi. Dicono che Piqué sia stato molto fermo nel non accettare che si trasferissero a Miami”.