Il Paradiso delle Signore, colpo di scena: stop alla serie a dicembre | I dettagli

In casa Rai verso la fine di autunno vi sarà una rivoluzione, anche alcuni episodi relativi alla nuova stagione de Il Paradiso delle signore subiranno uno stop, andiamo a capirne i motivi e quando verranno recuperati.

Dal prossimo 21 novembre avranno inizio i Campionati del Mondo di calcio in Qatar, l’evento tornerà ad essere trasmesso in chiaro dalla Rai, anche se i diritti di tutti gli incontri saranno esclusiva di Sky.

Tali diritti sono stati ottenuti prima della seconda esclusione di fila dai Mondiali da parte della Nazionale italiana, a differenza di 4 anni prima, quando vennero affidati in chiaro a Mediaset dopo la qualificazione fallita dagli azzurri.

Essendo l’evento trasmesso in Qatar, vi saranno alcune ore di fuso orario, motivo per il quale gli incontri si disputeranno tra la tarda mattinata ed il pomeriggio italiano, coinvolgendo in primo luogo Rai Uno, motivo per il quale il palinsesto della tv pubblica per quelle fasce orarie subirà uno scombussolamento, e nel caso de Il Paradiso delle signore per un mese circa rischia di non essere trasmesso in tv.

Dove è arrivata la serie

I prossimi episodi riguarderanno la settima stagione della serie tv, il cui inizio avvenne nel 2015 attraverso puntate più lunghe ma al tempo stesso contenute, poi dalla terza stagione è diventata a tutti gli effetti una soap con appuntamento fisso dal lunedì al venerdì su Rai Uno per diversi mesi.

L’ultima stagione è stata trasmessa fino allo scorso 29 aprile ed ha ottenuto risultati molto soddisfacenti in termini di ascolto. Diverse storie sono rimaste in sospeso, da Umberto suddiviso tra due donne al matrimonio consumato da Anna e Salvatore.

Quando riprenderanno gli appuntamenti saltati

Per quanto concerne i prossimi episodi, si preannunciano anche dei ritorni importanti, in questi mesi continuano le riprese del serial tv, ma potrebbero essere anche gli ultimi, in quanto si vocifera come la settima possa essere l’ultima stagione ad essere trasmessa.

A livello televisivo bisognerà attendere l’11 settembre per vedere su Rai Uno i primi episodi della settima stagione della soap italiana, mentre dal 21 novembre a metà dicembre potrebbe esserci uno stop assoluto o una programmazione molto diluita degli appuntamenti de Il paradiso delle signore, comportando uno slittamento delle ultime puntate fino al mese di maggio.