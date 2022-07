“Decide il mercato”, Francesco Giorgino colpo di scena: passaggio a Mediaset? Cosa sta accadendo

La vicenda riguardante Francesco Giorgino e la Rai potrebbe portare ad un addio del giornalista verso Mediaset, ecco quale futuro potrebbe profilarsi per il diretto interessato, volto storico del TG1 da anni ma in contrasto con le ultime direttive aziendali.

Nelle settimane scorse ha fatto molto discutere la decisione da parte della direttrice del principale Telegiornale della Rai, Monica Maggioni, di spostare dopo tanti anni Francesco Giorgino dalla fascia serale, ed insieme al giornalista pugliese sarebbero stati coinvolte altri due colleghe.

Anche Laura Chimenti ed Emma D’Aquino non avrebbero preso bene tale decisione, ma il più adirato per la questione sarebbe proprio Giorgino, furioso per lo spostamento, poi rifiutato, fino alla scelta di abbandonare il TG1 a 30 anni di distanza dai suoi esordi.

Una decisione maturata per alcuni giorni, ma poi diventata definitiva, con i ringraziamenti formali da parte della redazione, la quale ha poi fatto rientrare la polemica, specificando come al giornalista venisse offerto un altro incarico, quale quello facente a capo alla Direzione editoriale per l’offerta informativa, ma sul suo futuro si rincorrono diverse voci.

Cosa potrebbe accadere

Ds alcuni giorni, nonostante l’incarico nuovo, il diretto interessato potrebbe lo stesso lasciare la Rai, approdando per la prima volta a Mediaset, anche se l’azienda ha smentito tale indiscrezione, facendola risultare infondata.

Qualora si verificasse però un trasferimento del genere, avrebbe del clamoroso ed a difendere Giorgino ci ha pensato nell’emittente Nuovo Tv Alessandro Cecchi Paone, il quale ha risposto alla domanda di uno spettatore su un possibile tradimento del giornalista, ricordando come il sistema televisivo sia concorrenziale ed a decidere alla fine sono le leggi del mercato. Ha spiegato: “Perché un tradimento? Siamo da molti decenni in un sistema televisivo concorrenziale dove decide il mercato. Decide il mercato, dai contratti alle linee editoriali, ai singoli personaggi. Liberi tutti di fare scelte nuove”.

Dove è destinato ad andare

In attesa di scoprire novità sul suo futuro, ad oggi Franscesco Giorgino ricopre la carica alla Direzione editoriale per l’offerta informativa, un modo alternativo alla sua professione da giornalista ma non molto distante da quel mondo.

Una carriera iniziata negli anni ’80, ma è dal 1991 alle dipendenze della Rai, da un lato si continua però a discutere di una destinazione lontana da Viale Mazzini, dall’altra Francesco Giorgino potrebbe aspettare la fine del mandato di Monica Maggioni per sperare di ritornare a condurre il Tg1 della sera.