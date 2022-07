Aurora Ramazzotti, sbotta sui social e si difende: “Mi sento vittima del pregiudizio”

Si è sfogata Aurora Ramazzotti, la quale si è detta vittima del pregiudizio e per questo motivo è stata attaccata su Internet ed in particolare sui social in modo pesante, tanto da portarla a replicare in modo duro nei confronti degli haters.

Negli ultimi tempi il proliferare dei social ha portato diversi milioni di utenti in tutto il mondo a farne utilizzo, ma in modo frequente si assiste spesso a situazioni a dir poco piacevoli, dove il rispetto per le altre persone viene sempre meno.

Questo accade anche a persone non note, mentre per quanto riguarda i vip gli attacchi sono spesso all’ordine del giorno, e raramente si tratta di critiche ordinarie, andando spesso sul personale e comportando la polemica a distanza tra haters e personaggii famosi.

Una delle vittime negli ultimi tempi di tali attacchi è stata Aurora Ramazzotti, figlia d’arte con il padre Eros e la madre Michelle Hunziker molto noti, e per questo motivo in molti l’hanno spesso presa di mira per aver avuto una carriera facilitata per via di due genitori così conosciuti.

Cosa è successo

Se in passato la giovane conduttrice aveva cercato di far finta di nulla, su uno dei più popolari social, vale a dire Facebook, qualche utente è stato molto offensivo nei suoi confronti, dichiarando di meritare la coppa delle nullità, scatenando la sua reazione dopo tale critica feroce.

Su un altro social, per la precisione Instagram, si è consumato lo sfogo della Ramazzotti per quanto è accaduto, prendendo di mira gli odiatori sociali e difendendo la sua professione e quanto sta maturando in questi anni di carriera.

Le sue parole

A tal proposito ha postato: “Io non mollo, non voglio darla vinta a loro. Sono consapevole di chi sono e delle mie capacità, mi sento vittima di pregiudizio e da quando sono nata cerco di far cambiare questa idea alla gente”.

La stessa Aurora Ramazzotti si è chiesta se vale la pena continuare dopo il bullismo via internet subito, colto il messaggio sono stati molti ad esprimergli solidarietà per quanto accaduto e stimolato la diretta interessata ad andare avanti per la sua strada.