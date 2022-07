Don Matteo, clamoroso, Giannetta e Lastrico ammettono: “Uno dei due personaggi uscirà di scena”

Uno dei due personaggi amatissimi, o entrambi, potrebbe lasciare Don Matteo: ecco le parole di Maria Chiara Gianetta e Maurizio Lastrico.

La scorsa stagione di Don Matteo, la serie cult di Rai Uno, è stata davvero un grandissimo successo, in termini di share e di critica. Attesissima, ha saputo superare anche l’addio di Terence Hill, volto della serie per quasi 15 anni. Di altissimo livello, invece, il debutto di Raoul Bova con il suo Don Massimo.

Ma nell’annunciata 14esima stagione di Don Matteo potrebbero anche mancare due personaggi amatissimi dal grande pubblico. Parliamo di Anna Olivieri, Capitana dei Carabinieri interpretata da Maria Chiara Giannetta, e del PM Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico.

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma i rumors sono ormai davvero insistenti e le dichiarazioni degli attori non lasciano ben sperare il pubblico. Ecco cosa hanno detto.

Maria Chiara Giannetta lascia Don Matteo?

Stando a quanto sostiene TvMia, le dichiarazioni di Maria Chiara Gianetta non lascerebbero ampio spazio ad un ritorno da protagonista della Capitana Anna Olivieri, anzi. Si legge: “Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale”. Anche lo sceneggiatore storico della serie, Mario Oliviero, ha parlato dei tanti impegni dell’attrice: “Lei sarà la protagonista della nuova stagione di Blanca, dunque dovremo fare i conti con la realtà”.

Le parole di Maurizio Lastrico

Che uno dei due grandi protagonisti di Don Matteo possa dire addio alla serie, lo si capisce – e le parole non sono certo sibilline – anche dalle dichiarazioni di Maurizio Lastrico, riportate sempre da TvMia. L’attore e comico genovese è lapidario: “Nessun PM è mai rimasto per più di tre stagioni a Don Matteo. La storia tra Marco ed Anna dovrebbe finire bene con quel bacio o terminare per sempre con l’uscita di scena di uno dei due personaggi. Dopo tutto questo è impensabile continuare con questo tira e molla”.

Di certo un duro colpo per il grande pubblico che, in meno di 12 mesi, potrebbe essere costretto a salutare per sempre un altro personaggio amatissimo dopo Don Matteo. Non escluso, però, che siano entrambi a dire addio, magari con un finale a lieto fine che questa coppia, che tante emozioni ha regalato ai telespettatori, meriterebbe. Staremo a vedere.