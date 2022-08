Francesco Oppini, il primo scatto insieme alla sua nuova compagna è boom di like: chi è la bellissima Francesca

L’ex gieffino, figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, Francesco Oppini, ha pubblicato il suo primo scatto in compagnia della sua nuova fiamma Francesca: ecco chi è.

Lui è stato uno dei grandi protagonisti della quinta edizione del reality cult di casa Mediaset, in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Francesco Oppini.

Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha conquistato il grande pubblico. Anche se Francesco Oppini lavora come rivenditore d’auto, è un volto notissimo del piccolo schermo, dal momento che è anche un commentatore sportivo. Ospite spesso di 7 Gold e Sport Mediaset, parla di sport anche per Leggo.

Ma oggi parliamo della sua vita privata, anche se Francesco Oppini ha sempre cercato di tenerla lontano dai riflettori del mondo gossip. L’ex gieffino, infatti, sembra aver ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Cristina Tomasini.

Lo scatto di Francesco Oppini

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 379mila followers – Francesco Oppini ha pubblicato il primo scatto social insieme alla sua nuova compagna. Una sorta di “presentazione” ai suoi followers, anche se da settimane si parlava di un nuovo amore per il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini. Lei si chiama Francesca, una bellissima ragazza bionda che vive lontano dal mondo dello spettacolo. In questi giorni la coppia, insieme ad altri amici, si sta godendo qualche giorno di relax nel Comune di Sanremo.

La storia pubblicata da Francesco Oppini ha fatto sognare i suoi fan. Ha scritto infatti l’ex gieffino vip: “E se poi arriva lei”, con in sottofondo il capolavoro di Diodato, Fai rumore. Non solo: i due, nei giorni scorsi, hanno fatto visita allo zio e al papà di Francesco, l’attore Franco Oppini. A quanto pare, dunque, sarebbero anche già arrivate le presentazioni in famiglia.