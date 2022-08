Elisa Isoardi, la confessione della conduttrice: “Il mio allontanamento dalla tv ingiusto” | Ecco cosa è accaduto realmente

L’ex conduttrice de La prova del cuoco, Elisa Isoardi, che presto tornerà sul piccolo schermo, ha parlato del periodo lontano dalla tv: ecco le sue parole.

Lei è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo, per anni al timone del programma cult di Rai Uno, La prova del cuoco, dove ha sostituito Antonella Clerici. Stiamo parlando chiaramente di Elisa Isoardi.

Dopo la chiusura della trasmissione in onda nella fascia mattiniera della rete ammiraglia di Viale Mazzini, Elisa Isoardi ha partecipato come concorrente a due importantissimi programmi. Prima Ballando con le Stelle, condotto su Rai Uno da Milly Carlucci, in coppia con Raimondo Todaro, dove è giunta in semifinale.

Poi a L’Isola dei Famosi 2021, condotto su Canale 5 da Ilary Blasi, dove si è ritirata a causa di un infortunio. Per diversi mesi, però, la conduttrice non ha poi trovato spazio in tv, sino a quest’estate, quando è stato annunciato il suo ritorno sul piccolo schermo.

Le parole di Elisa Isoardi

La conduttrice, nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna, ha parlato di questo lungo periodo lontano dalla tv, facendo una confessione: “Questo mio allontanamento non l’ho vissuto bene. Ho pensato fosse una cosa ingiusta”. Un periodo che però è anche servito a Elisa Isoardi per concentrarsi su se stessa. La conduttrice ha sin da subito capito che piangersi addosso non sarebbe servito a niente e si è rimboccata le maniche. Ha continuato:

Come detto, Elisa Isoardi tornerà presto in tv con un talk su Rai Due, dal titolo Vorrei dirti che, il quale andrà in onda in daytime di domenica. La conduttrice, infatti, dovrà confrontarsi da una parte con Mara Venier – sua grande amica che, come ha rivelato la stessa Isoardi, è stata importantissima per il suo ritorno in tv – con Domenica In, e dall’altra Maria De Filippi e il talenti cult di Canale 5, Amici.