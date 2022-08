Francesco Totti stanco del gossip ha lasciato Roma: ecco dove si trova l’ex Capitano

Mentre Ilary Blasi, sui social, si è mostrata più volte in questi giorni, Francesco Totti ha scelto la strada del basso profilo: ma dov’è l’ex Capitano?

Nelle ultime settimane, dall’annuncio della fine del matrimonio – dopo 17 anni – tra l’ex numero dieci della Nazionale e della Roma, Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, abbiamo letto diversi retroscena, o presunti tali, sulla coppia.

Dopo i due comunicati, usciti separatamente, Ilary Blasi è volata in Tanzania, in vacanza con i figli, mentre Francesco Totti è rimasto a Roma. Inizialmente si era parlato di un trasferimento dell’ex Capitano a casa della sua presunta nuova compagna, Noemi Bocchi, indiscrezione però poi smentita.

La conduttrice de L’Isola de Famosi, tornata in Italia, ha trascorso alcuni giorni con i figli e le amiche nella storica residenza dell’oramai ex coppia a Sabaudia. Francesco Totti è rimasto nella casa dell’Eur, ma da qualche giorno si è allontanato da Roma. Dove si trova l’ex Capitano?

Dove si trova Totti in questi giorni

Stando a quanto scrive Dagospia, Francesco Totti si sarebbe allontanato da Roma per cercare di sfuggire ai pesanti rumors del gossip. Si legge: “Troverete il Pupone nel suo “buen ritiro” con un amico. Sapete dove? Alle Terme dei Papi di Viterbo”. In questi giorni si è parlato di un ex Capitano furioso per la ricostruzione fatta dal settimanale Chi – diretto da Alfonso Signorini – sul suo presunto flirt con Noemi Bocchi.

Francesco Totti aveva dunque deciso di rimanere a Roma ma la scelta non si è rivelata delle migliori. Nei giorni scorsi l’ex numero dieci giallorosso era atteso a Formentera per un torneo di padel – sport che ama molto – ma Totti ha declinato l’invito all’ultimo minuto, a quanto pare per evitare i paparazzi. Nei prossimi giorni, ad ogni modo, l’ex coppia è attesa dal difficile incontro per la separazione dei beni.