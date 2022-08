Arisa, la cantante in total black è da urlo: gli scatti boom di like [FOTO]

La cantante Arisa ha pubblicato alcuni scatti mozzafiato sui propri social che hanno stupito i suoi tantissimi fan: ecco le foto.

Lei è una delle cantanti, personaggi tv e star dei social più amate dal grande pubblico. Talento e bellezza, Rosalba Pippa, in arte Arisa, è una delle grandi voci della musica nostrana. Per l’artista ligure si tratta di un grande momento lavorativo.

Dopo il successo a Ballando con le Stelle, in coppia con Vito Coppola, programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, la stessa conduttrice ha voluto Arisa nella giuria del programma Il Cantante Mascherato. Ma presto, l’artista tornerà a Cologno Monzese.

Arisa, infatti, tornerà dietro alla cattedra di canto del talent ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Amici. Inoltre, stando alle indiscrezioni che circolano in questi giorni, la cantante potrebbe tornare a calcare il palco del Festival di Sanremo 2023, condotto su Rai Uno da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni.

Gli scatti di Arisa

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 1,1milioni di followers – Arisa ha stupito i suoi fan con alcuni scatti dove si mostra in tutta la sua bellezza. La cantante si trova ad Alghero, in Sardegna, per alcuni impegni di lavoro. In total black – gonna, stivali e cappellino – l’artista è in forma mozzafiato. La cantante ha cambiato totalmente look, con capelli cortissimi che, come ha annunciato la stessa Arisa sui social, sarà il suo look per tutta l’estate. Lo scatto ha avuto tantissimi tra likes e reaction.