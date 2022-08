Natalia Paragoni in lacrime, lo sfogo dell’influencer: “C’è molta competizione in questo lavoro”

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” si lascia andare e condivide sui social alcune riflessioni con i suoi fan.

Fama, benessere e un ventaglio di infinite possibilità. Sono tanti i benefici che l’essere una celebrità comporta e che spingono giovani e meno giovani a tentare la fortuna nell’affascinante mondo dello spettacolo.

Ma se l’avere i riflettori puntati addosso può regalare il brivido della fama, al tempo stesso in alcuni momenti può trasformarsi in una condanna. L’essere costantemente sotto gli occhi di tutti, il dover pesare ogni parola e calibrare ogni gesto perché di dominio pubblico, non è affatto semplice e richiede una buona dosa di nervi saldi, consapevolezza e autoironia.

A farne i conti in questi giorni è l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Natalia Paragoni, che sul suo profilo Instagram si è lasciata andare a un lungo sfogo con i suoi fan.

Lo sfogo di Natalia Paragoni su Instagram

L’influencer originaria di Sondrio ha condiviso sui social alcune riflessioni sugli effetti che la popolarità esercita sulla sua vita e sulla sua persona e che spesso si traducono in un senso di disagio e malessere: “Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti di stand by ecco, non saprei come descriverli, però è da quando faccio questo lavoro da tre che anni che ogni estate, e non so perché, mi chiudo un po’ in me stessa e mi sento un po’ inutile. Io sono molto autocritica, penso sempre che si poteva far di più, che posso dare di più e quindi non mi accontento. È tipo ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta, si ste molto in questo lavoro, c’è molta competizione. In tutti i lavori c’è competizione però qua è molto più amplificato e non so, ho questi momenti di stand by che a volte durano troppo”, ha dichiarato Natalia Paragoni.

Natalia Paragoni: “Mi mancano le cose semplici”

La 26enne è scoppiata in lacrime e si è lasciata andare completamente, dando voce alle emozioni di un momento di autoriflessione estremamente delicato. Dalle sue parole è emersa la consapevolezza di non essere perfetta e di concedersi la possibilità di mostrare debolezze e vulnerabilità. Natalia Paragoni si è poi soffermata sulle mancanze che sente e che questo stile di vita non è in grado di colmare: “La cosa che mi manca è godermi i momenti, assaporare i momenti, assaporare le persone. Mi mancano le cose semplici che c’erano prima. Cerco di uscire, di circondarmi di persone che mi vogliono bene, che vogliono star con me non, passatemi il termine, per il “personaggio”, qualcuno che mi ami a prescindere da tutto e ce ne sono pochi nella mia vita”.