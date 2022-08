Il Paradiso delle Signore 7, clamoroso spoiler del cast: “Nuovi intrecci, trama più intrigante”

Continuano le riprese del nuovo capitolo dell’amata fiction e dal set arrivano le prime indiscrezioni: tra grandi riconferme e clamorosi addii, cosa c’è da aspettarsi per questa settima stagione?

Sono ormai passati più di 3 mesi dalla messa in onda del finale della sesta stagione de “Il paradiso delle signore” e i telespettatori già reclamano a gran voce gli episodi del prossimo capitolo della fortunata serie televisiva diretta da Monica Vullo.

Che le avventure dei protagonisti della Milano degli anni ‘50 fossero destinate a proseguire, era noto già da tempo al grande pubblico. La settima stagione, le cui riprese sono tuttora in corso, prenderà il via a settembre e con ogni probabilità farà compagnia ai fan più affezionati fino alla primavera.

Ma cosa succederà in questo nuovo capitolo della fiction? Quali saranno i colpi di scena, gli amori e i tradimenti che si consumeranno nel grande magazzino? E soprattutto, cosa succederà al cast? Chi saranno i volti nuovi e a chi invece dovremo dire addio? Gli interrogativi sono ancora molteplici ma dal set qualche indiscrezione è arrivata…

Le anticipazioni della settima stagione del Paradiso delle Signore

“Si pensa a nuovi intrecci e nuovi personaggi per rendere Il paradiso delle signore sempre più bello ed intrigante”, ha rivelato il settimanale TelePiù. Grande protagonista di questa nuova stagione sarà Alessandro Tersigni, il “papà” del grande magazzino. Come rivelato dallo stesso attore, il suo personaggio cederà all’amore di una nuova venere che riuscirà a conquistare il suo cuore. Grande attenzione anche per Filippo Scarafia e il suo personaggio: “Roberto è l’amico che tutti vorrebbero avere”, ha dichiarato l’interprete. Quanto alla trama, i riflettori saranno puntati sulla rivalità tra Gloria e Veronica per Ezio, ma anche sul triangolo d’amore formato da Gemma, Marco e Stefania. E non mancherà neanche la vendetta di Adelaide contro Umberto.

Il Paradiso delle Signore: tutte le curiosità dal set

Da TelePiù arrivano anche dei dettagli che riguardano il set. Stando alle rivelazioni del settimanale, gli abiti indossati dal cast del Paradiso sono tutti originali ed ispirati alle riviste d’epoca. Anche gli accessori sono curati nel dettaglio: nel magazzino c’è un settore riservato esclusivamente a borse e valigie, tutti modelli anni ’60. Gli spazi del set stesso, poi, sono considerevoli: ben 2.800 metri quadrati per l’interno e 2000 per l’esterno. Per non parlare del numero di addetti ai lavori: solo nel reparto di trucco sono ingaggiate ben 12 persone! Tutti numero che sottolineano il grande impegno per una serie televisiva che occupa ormai un posto speciale nel cuore degli italiani.