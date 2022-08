Claudia Ruggeri, lo scatto in bikini è da bollino rosso: la Miss Claudia incanta in spiaggia

Claudia Ruggeri, la Miss Claudia di Avanti un Altro, ha pubblicato uno scatto mozzafiato che ha ricevuto tantissimi like sui social: eccolo.

Lei è una delle showgirl, personaggi tv ed attrici più amate e seguite dal grande pubblico televisivo. Attualmente è una delle protagoniste del programma cult di Canale 5, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, Avanti un Altro.

Stiamo parlando di Claudia Ruggeri, ovvero la Miss Claudia del Minimondo della trasmissione Mediaset. Talento e bellezza, ha conquistato in breve tempo i telespettatori.

In queste settimane, Claudia Ruggeri si sta godendo le meritate vacanze prima del ritorno negli studi televisivi a settembre. E, sui social, continua a regalare ai suoi fan scatti mozzafiato come questo.

Lo scatto di Claudia Ruggeri

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 1,3milioni di followers – Claudia Ruggeri ha pubblicato uno scatto in cui si mostra in tutta la sua bellezza. La Miss Claudia di Avanti un Altro, in forma mozzafiato, indossa sulla spiaggia un bikini con ampie decorazioni. La showgirl sfoggia anche il suo nuovo look: un caschetto nero di altri tempi che mette in risalto la sua bellezza. Il post ha ricevuto tantissimi tra like e reaction.

Il ritorno in tv

Dal prossimo autunno, Claudia Ruggeri tornerà a vestire i panni di Miss Claudia nella trasmissione Avanti un Altro, la quale, per i primi mesi, andrà in onda soltanto in daytime. Molto probabilmente, tonerà anche la versione in prima serata su Canale 5 del fortunato format condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ovvero Avanti un Altro – Pure di sera. Dopo l’addio di Sara Croce, i telespettatori attendono con ansia di scoprire chi interpreterà il personaggio della Bonas.

Intanto il nome di Claudia Ruggeri è finito tra i papabili per ben due programmi televisivi, anche se la showgirl e ballerina non sembra intenzionata a lasciare il programma di Canale 5. Si era parlato di una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip 7, condotto sempre su Canale 5 da Alfonso Signorini; ma il suo nome, dicevamo, è finito nel calderone anche per il programma di Italia Uno, Back to School, che sarà condotto su Italia Uno da Federica Panicucci, la quale andrà a sostituire Nicola Savino.