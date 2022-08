Regina Elisabetta, mai cambiato menù della colazione in 70 anni: cosa mangia la Sovrana

La Regina Elisabetta non ha mai cambiato la sua colazione, tranne d’estate: un’abitudine costante negli oltre 70 anni di regno per la Sovrana.

La Regina Elisabetta II è certamente uno dei volti più noti del pianeta, eppure, ancora oggi, dopo oltre 70 anni di regno, ci sono ancora tantissime cose che non sappiamo della Sovrana del Regno Unito. Lo scorso giugno si è svolto il Giubileo di Platino e, in molti, hanno ipotizzato un passaggio di consegne di Sua Maestà.

Dall’inizio della pandemia nella primavera del 2020, la Regina Elisabetta ha man mano diminuiti i suoi impegni istituzionali, con annesse cerimonie ed eventi, e si è trasferita nel Castello di Windsor – residenza della Famiglia Reale – lasciando dunque Buckingham Palace.

Da mesi, ormai, come accennato, si parla di abdicazione in favore del suo primogenito, e diretto discendente al trono, il Principe Carlo. Il quale, di conseguenza, diventerebbe Re, ma staremo a vedere.

La colazione di Sua Maestà

Come detto, ci sono ancora tantissime cose che non sappiamo della Regina Elisabetta: dai protocolli reali, ai vizi e alle abitudini di Sua Maestà, come per esempio la mano finta utilizzata negli ultimi anni per salutare dall’auto i britannici; oppure l’utilizzo della sua borsetta per inviare messaggi in codice agli addetti alla sua sicurezza, sino all’utilizzo di vestiti colorati che aiuterebbero a distinguere la Sovrana in mezzo ad una folla di gente. Oggi parleremo, in particolare, della singolare colazione della Regina.

Da anni, la Regina Elisabetta ha un menù fisso a colazione: una tazza di tè e una tazza di Special K. La portata viene servita sempre alle 8 di mattina: alle 7 e 30, infatti, la Sovrana si sveglia e ascolta il programma Today su Radio 4. Il tè che gusta Sua Maestà è il prestigioso Darjeeling che, come detto, accompagna ai rinomati cereali. In estate, scrive il Sun, quando si trova nella residenza di Balmoral, il menù cambia con qualcosa di più leggero, come fragole o yogurt.

Anche i cani della Regina hanno il loro menù

Come scrive il Telegraph, anche gli amatissimi corgi della Regina Elisabetta ha un meù tutto speciale. A rivelarlo è stato l’ex chef reale Darren McGrady. Quest’ultimo ha raccontato: “Quando lavoravo a palazzo, in realtà avevamo un menu reale per i cani. Sarebbe stato scelto e inviato a noi in cucina ogni mese dalla signora Fennick, che si prendeva cura di tutti i cani a Sandringham”.

E ancora: “Un giorno era manzo, il giorno dopo pollo, il giorno dopo agnello, il giorno dopo coniglio e si alternavano in quei giorni. Il manzo entrava, noi lo cucinavamo tagliato a cubetti molto fini, lo stesso con il pollo. Li cuocevamo in camicia e di nuovo li tritavamo molto, molto piccoli per assicurarci che non ci fossero ossa in modo che i cani non si strozzassero”.