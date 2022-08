Lory Del Santo, il drammatico racconto della morte di suo figlio: “Due secondi prima, non sarebbe successo”

La vita è un susseguirsi di avvenimenti, alcuni dei quali non dovrebbero capitare mai. Una mamma, per esempio, non dovrebbe mai subire la morte dei suoi figli. Ecco, a tal proposito, il tragico racconto di Lory Del Santo.

Lory vanta una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo, iniziata all’età di soli 16 anni come valletta all’edizione del Festivalbar del 1975; da allora, la Del Santo non si è mai più fermata.

Negli anni, infatti, Lory ha ricoperto diversi ruoli, televisivi e non, tra cui quello di attrice, regista, modella, showgirl, scrittrice e opinionista tv. Da non dimenticare, inoltre, le sue partecipazioni ad alcuni dei reality più seguiti dai telespettatori italiani, tra cui L’isola dei famosi; La Fattoria; il Grande Fratello Vip e Pechino Express.

La vita della Del Santo, però non è stata costellata solo da grandi successi professionali, ma anche da grandi dolori personali, come la prematura scomparsa dei suoi tre figli: Conor, Devin e Loren. Ecco, a tal proposito, il racconto dell’attrice.

Il dolore di una mamma

Di recente, Lory Del Santo ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, e di parlare di un argomento per lei molto doloroso. Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere Della Sera, infatti, Lory ha ripercorso la morte dei suoi tre figli. Il primogenito, Conor, nato dall’amore con il chitarrista Eric Clepton, è morto all’età di soli cinque anni cadendo accidentalmente dal balcone. Ecco, nel corso della suddetta intervista, quali sono state le parole della Del Santo: “Il destino è fatto di secondi. Due secondi prima, non sarebbe successo. Chissà quante volte per due secondi le cose le cose invece non sono accadute, e magari io sono rimasta viva. Ora, vado avanti pensando: ci sono ancora. Se no, entri in depressione e non ne esci più […]”. Successivamente, come se non fosse già abbastanza, nella vita di Lory si è abbattuta un’altra disgrazia: la morte del suo secondogenito, Devin, nato dalla storia con il tennista Richard Krajicek. A tal proposito, le affermazioni fatte dalla Del santo al Corriere sono state le seguenti: “Ho perso anche quello di Richard Krajicek, il tennista. È nato a Milano, prematuro, ma perfetto. È morto in due settimane per un’infezione”. Alcuni anni fa, l’attrice ha vissuto l’ennesima tragedia: il suo terzogenito, Loren, si è tolto la vita, all’età di soli 19 anni. Dopo la sua morte, così come affermato al Corriere della Sera di Lory Del Santo, al diciannovenne è stata diagnosticata l’anedonia: “Gliel’hanno diagnosticata postume. Io ho sempre solo pensato che fosse speciale, perché era bravo, buono, non si è mai drogato o avuto brutte amicizie. Come potevo immaginare una malattia mentale? A scuola, gli insegnanti mi dicevano: ‘Sta sempre da solo, ma è bravo’. L’unica anormalità era che era troppo intelligente: parlava poco, ma se parlava, diceva cose fulminanti”.

La sofferenza conosciuta in giovane età

Molto tempo prima della morte dei suoi tre figli, Lory Del Santo ha dovuto affrontare un altro grande dolore, ovvero, la scomparsa di suo padre, avvenuta quando l’attrice aveva poco più di tre anni.

Ecco il suo ricordo di tale avvenimento che Lory ha deciso di raccontare al Corriere della Sera: “Mio padre nella bara. L’unico ricordo che ho di lui. Non mi spiegavo perché dormisse in un letto che non era il suo. Avevo tre anni e mezzo“.