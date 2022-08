Barbara D’Urso, la conduttrice a 65 anni è la regina dell’estate: gli scatti mozzafiato in piscina

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso, ha stregato i suoi fan con alcuni scatti in piscina: eccoli.

Lei è una delle conduttrici più amate, e chiacchierate, del piccolo schermo nostrano, al timone da anni del talk cult di casa Mediaset, Pomeriggio Cinque, su Canale 5. Stiamo parlando chiaramente di Barbara D’Urso.

Negli ultimi mesi, complice anche la scadenza del contratto con Mediaset, si era parlato con insistenza di un possibile addio della Carmelita Nazionale a Cologno Monzese. In realtà, Barbara D’Urso, rimane uno dei volti principali della rete guidata da Pier Silvio Berlusconi.

In queste settimane, la conduttrice si sta godendo le meritate vacanze e ricaricando le pile, in vista della nuova stagione televisiva. Barbara D’Urso, continua a pubblicare scatti mozzafiato sui propri social, come questo.

Lo scatto di Barbara D’Urso

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Barbara D’Urso ha stregato i suoi follower – che sono oltre 3milionid – con uno scatto in piscina. Scrive la conduttrice: “Sfumature di rosa”, mentre indossa un costume unico pezzo in rosa e siede su una sedia a sdraio dello stesso colore. A 65 anni, la Carmelita Nazionale sembra vivere una seconda giovinezza: in forma smagliante, la conduttrice si è mostrata in tutta la sua bellezza.

Il ritorno in tv

Da quanto si apprende in questi giorni, Barbara D’Urso sarebbe stata richiamata anzitempo da Mediaset. La conduttrice e il talk Pomeriggio Cinque, potrebbero tornare dunque sugli schermi di Canale 5 prima del previsto. Inizialmente, la ripartenza era stata fissata per metà settembre, ma la tornata elettorale del 25 settembre ha anticipato i palinsesti, almeno dei talk.

Cologno Monzese, infatti, non vuole certo farsi trovare impreparata in piena campagna elettorale e, di conseguenza, Pomeriggio Cinque potrebbe essere incentrato, almeno nel mese di settembre, sull’attualità politica. Mancano ancora le ufficialità a riguardo, ma staremo a vedere. Barbara D’Urso non è stata invece confermata al timone della nuova stagione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, su Italia Uno, ma alla conduttrice, nella primavera del prossimo anno, potrebbe essere affidato un nuovo show in prima serata.