Meteo OGGI venerdì 29 luglio | Temporali forti e temperature in diminuzione al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 29 luglio. Sulla nostra Penisola l’anticiclone africano Apocalisse4800 garantirà soleggiato su quasi tutte le regioni, ad eccezione del Nord, dove sono previsti temporali forti e temperature in diminuzione.

L’anticiclone Apocalisse4800 allenta la sua morsa al Nord, dove l’atmosfera diventerà rimane ancora instabile. Previsto un passaggio fortemente temporalesco che partirà da Ovest per raggiungere i settori orientali in serata e nottata. Possibili delle isolate precipitazioni anche sui rilievi centrali. Il tempo rimane invece stabile e sicuramente più soleggiato sul resto delle regioni, con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Leggera variazione delle temperature, con le colonnine di mercurio che registreranno delle temperature meno roventi al Nord. Rimangono invece molto calde al Centro-Sud.

Nord

Nella giornata di oggi, l’anticiclone africano allenterà la sua morsa sul Nord Italia. Mattinata instabile al Nordovest, con numerosi temporali forti che si dirigeranno verso il Nordest durante le ore serali. Temperature in lieve diminuzione, con un caldo intenso che tuttavia permane in Emilia. Residui rovesci diurni su Trentino-Alto Adige, Veneto occidentale e pianura lombarda, con nubi compatte sui settori alpini e appenninici. Previsti rovesci e temporali, che bagneranno anche le pianure di Piemonte, e le restanti aree liguri, di Lombardia ed Emilia-Romagna. In serata previste ampie aperture.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da un più clima caldo e afoso rispetto alle aree settentrionali della penisola. Per la giornata di oggi è previsto un ampio e prevalente soleggiamento, salvo un moderato aumento della copertura cumuliforme, in sviluppo nella tarda mattinana e/o primo pomeriggio, a ridosso delle aree appenniniche di Marche e Abruzzo. Possibili lievi rovesci associati e qualche isolato temporale, in assorbimento però già a partire dalle prime ore serali. A fine giornata, aumenterà la copertura nuvolosa su Toscana, con fenomeni temporaleschi associati che interesseranno le relative aree tirreniche e il settore settentrionale.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. Da mattina a sera, il tempo sarà stabile e ben soleggiato, ad eccezione di qualche annuvolamento ad evoluzione diurna che raggiungerà la dorsale appenninica. Possibili brevi ed isolati rovesci pomeridiani sui rilievi calabro-lucani.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori molto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Le minime risultano in calo su Alpi piemontesi, basso Piemonte, pianura lombarda, Emilia ed entroterra siciliano. Sono invece in rialzo su Alto Adige, Veneto centrosettentrionale, Friuli-Venezia Giulia, bassa Romagna, Sardegna, Marche e Basilicata, mentre rimangono stazionarie sul resto del nostro paese. Per quanto riguarda i valori massimi, non si segnalano particolari variazioni su Valle d’Aosta, Veneto, settore Friuli-Venezia Giulia, Sardegna orientale e meridionale, Toscana, Umbria, basso Lazio, Campania, Calabria tirrenica e Sicilia centroccidentale. Risultano invece in aumento sul resto d’Italia, con un rialzo più marcato tra Piemonte e Lombardia.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente deboli di direzione variabile, tendenti ad assumere regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali e con forti colpi di vento nelle aree temporalesche.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da poco mossi a mossi sia il Canale di Sardegna che il mar Ionio. Saranno invece poco mossi i restanti bacini italiani, con moto ondoso in intensificazione però sul mar di Liguria a partire dalle ore pomeridiane.