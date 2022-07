Meteo OGGI sabato 30 luglio | Pressione in aumento, caldo e soleggiato

Le previsioni meteo di oggi, sabato 30 luglio. Sulla nostra Penisola l’anticiclone africano Apocalisse4800 torna a farsi sentire con forza, con cielo soleggiato su quasi tutte le regioni. Al Nord si registreranno gli ultimi temporali.

L’anticiclone Apocalisse4800 torna a stringere la morsa su tutto il nostro Paese, con l’alta pressione in aumento. Al Nord vi saranno gli ultimi temporali, localizzati principalmente su alto Veneto, Friuli-Venezia Giulia e (nel pomeriggio) anche sugli Appennini centrali. Sul resto d’Italia il tempo sarà invece principamente soleggiato e con un cielo sereno o al più poco nuvoloso. Non si registrano delle particolari varazioni per quanto riguarda le temperature, con i valori che ancora rimangono meno roventi al Nord e più caldi al Centro-Sud.

Nord

Nella giornata di oggi, l’anticiclone africano comincia a rafforzare la sua morsa sul Nord Italia. Mattinata instabile, caratterizzata dagli ultimi forti temporali che bagneranno alto Veneto e Friuli Venezia Giulia (localmente Veneto orientale). Sul resto delle regioni il tempo sarà invece piuttosto soleggiato al Nordovest, e più novoloso (ma senza fenomeni associati) al Nordest. Le temperature sono in leggera e locale diminuzione nei valori massimi.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da un più clima caldo e afoso rispetto alle aree settentrionali della penisola. Per la giornata di oggi è previsto un cielo molto nuvoloso o coperto già al mattino, con associati rovesci e temporali sulle Marche e sull’Umbria, e in estensione a Toscana, Lazio e Abruzzo. Nelle ore pomeridiane si assisterà a un miglioramento sul versante tirrenico, con residui fenomeni che colpiranno le restanti aree peninsulari. La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno fino a sera, invece, su Sardegna.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. A partire dalla mattina, si segnalano nubi ad evoluzione diurna su rilievi di Molise, centro nord della Puglia, Campania, e Basilicata con associati locali deboli rovesci o temporali. Per quanto riguarda invece tutte le restati aree del Meridione, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori molto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Le minime risultano in calo su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, est Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche; senza apprezzabili variazioni sul resto del paese. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano in aumento sul nord ovest, Puglia centro meridionale, coste orientali sarde, Calabria ionica e Sicilia. Si segnala invece un calo su Pianura Padana centro orientale, Friuli-Venezia Giulia, restante Sardegna, regioni centrali, Molise e Campania settentrionale, mentre nessuna variazione importante sul resto della nostra penisola.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente moderati settentrionali sulla Sardegna e deboli di direzione variabili sul resto della nostra penisola.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno mossi mar e canale di Sardegna, mntre da poco mossi a mossi saranno il mar Ligure e lo Ionio, il Tirreno centrale, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico settentrionale.