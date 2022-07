Meteo OGGI domenica 31 luglio | Sereno con locali annuvolamenti

Le previsioni meteo di oggi, domenica 31 luglio. Sulla nostra Penisola l’anticiclone africano Apocalisse4800 torna a farsi sentire, con cielo sereno su quasi tutte le regioni e qualche locale annuvolamento, soprattutto al Nordest e sui settori.

L’anticiclone Apocalisse4800 torna a stringere la morsa su tutto il nostro Paese, con l’alta pressione in aumento. La giornata di oggi si presenterà più nuvolosa al Nordest, sul medio e basso Tirreno e in genere sui rilievi montuosi. Previsti anche locali annuvolamenti, anche intensi, su basso Lazio e Campania, che potranno provocare dei fenomeni associati. Sul resto d’Italia, invece, il tempo sarà ampiamente soleggiato con cielo sereno da mattina a sera. Le temperature rimangono alte, ma le massime non porteranno un caldo particolarmente rovente.

Nord

Nella giornata di oggi, l’anticiclone africano comincia a rafforzare la sua morsa sul Nord Italia. Mattinata instabile, con il cielo che si presenterà generalmente sereno al Nordovest. Previsti locali addesamenti cumuliformi, invece, sulle aree del Triveneto, oltre che intensi e temporanei annuvolamenti anche in Emilia. Possibili deboli fenomeni sparsi, tuttavia in attenuazione durante le ore serali.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da un più piuttosto caldo, sebbene sia comunque lo sviluppo di nubi cumuliformi sparse durante le ore centrali sulle regioni tirreniche peninsulari. Previsti fenomeni associati, quali rovesci o temporali sparsi, che saranno leggermente più intensi sul Lazio meridionale. Sul resto dell’area regnerà il bel tempo.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. A partire dalla mattina, si segnala un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con deboli rovesci o temporali sparsi, leggermente più intensi e diffusi sulla Calabria. Fenomeni, questi, che saranno in generale attenuazione serale, ad esclusione delle aree costiere tirreniche di Sicilia e Calabria.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori molto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Le minime risultano in diminuzione su Triveneto, regioni tirreniche centromeridionali e Sardegna, mentre rimangono stazionarie o in lieve aumento sul resto del paese. Per quanto riguarda i valori massimi, invece, risultano in aumento al centro-nord peninsulare e sulla Campania, mentre si registra una leggera diminuzione sul resto del paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente da deboli a moderati dai quadranti settentrionali al sud, con rinforzi sulla Puglia. Si segnalano invece deboli variabili sul resto del paese, che tenderanno ad assumere regime di brezza lungo le aree costiere.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulterà da mosso a molto mosso il mar Ionio, mentre saranno da poco mossi a mossi i restanti bacini italiani.