Meteo OGGI lunedì 1 agosto | Stabile e soleggiato

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 1 agosto. L’anticiclone africano Apocalisse4800 continua l’avanzata sulla nostra penisola, garantendo un tempo stabile e soleggiato su gran parte delle nostre regioni.

L’anticiclone Apocalisse4800 torna ad essere protagonista sul nostro Paese, con l’alta pressione in aumento e i rovesci che si allontanano dal Nord. Con il mese di agosto inizia una fase di tempo sempre più stabile. Per quanto riguarda la giornata di oggi, il cielo sereno sarà predominante sulla maggior parte delle regioni, tranne per qulache annuvolamento lungo i confini del Triveneto, e qualche possibile debole fenomeno associato.

Nord

La giornata di oggi sarà all’insegna del bel tempo, con sviluppo di nubi cumuliformi su Alpi e Prealpi, eventualmente accompagnate da deboli fenomeni sparsi in intensificazione serale sul Triveneto centrosettentrionale.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da una giornata all’insegna del caldo e del sole. L’anticiclone africano si avvicina al nostro Paese, e garantirà quindi un tempo ampiamente stabile su tutte le regioni centrali da mattina fino a sera. Anche sulla Sardegna sarà prevalente il bel tempo, con i valori massimi che si fanno via via sempre più alti.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. L’anticiclone africano garantirà pressione stabile, e porterà un tempo ampiamente soleggiato da mattino fino a sera. A partire dalla mattina, si segnala un cielo da poco a parzialmente nuvoloso, con possibili deboli rovesci o temporali sparsi, leggermente più intensi e diffusi sulla Calabria. Fenomeni che saranno però in generale attenuazione durante le ore serali, ad eccezione per le aree costiere tirreniche della Calabria e della Sicilia.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori piuttosto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Le minime risultano in lieve aumento al Centro-Nord, in mentre segnano valori in diminuzione sul resto del paese. Per quanto riguarda le temperature massime, queste sono in aumento sul settore peninsulare e sulla Sardegna centrosettentrionale, mentre segnano valori in diminuzione sul resto del paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente moderati settentrionali al Sud, con rinforzi su Puglia e Calabria ionica, in attenuazione serale. E ancora, si segnalano deboli variabili sul resto del paese, con tendenza ad assumere un regime di brezza lungo le coste durante le ore centrali della giornata.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulterà da mosso a molto mosso il mar Ionio, mentre saranno da poco mossi a mossi il mare e canale di Sardegna, il basso Adriatico e lo stretto di Sicilia. Quasi calmi, invece, tutti i restanti bacini italiani.