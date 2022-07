Andrea Delogu sfida la censura: lo scatto senza veli fa impazzire i social

La conduttrice e speaker radiofonica Andrea Delogu ha stupito i fan con alcuni scatti mozzafiato in vacanza: eccoli.

Lei è una delle conduttrici, speaker radiofoniche e star dei social più amate dal grande pubblico nostrano, recentemente al timone di Tim Summer Hits, su Rai Due, insieme a Stefano De Martino.

Stiamo parlando di Andrea Delogu. Per la conduttrice è stato un grande anno televisivo: ha portato al successo anche il format Tonica, nella seconda serata di Rai Due.

Per molti, Andrea Delogu è il vero grande talento della nuova generazione di conduttori di Viale Mazzini e, presto, potrebbe avere un programma tutto suo in prima serata. I fan sperano.

Lo scatto di Andrea Delogu

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 584mila followers – Andrea Delogu ha stupito i suoi fan con una serie di scatti. La conduttrice e speaker radiofonica si trova alle Maldive per godersi le prima vacanze, dopo gli impegni televisivi delle ultime settimane. Delogu si mostra senza veli, in forma mozzafiato, mentre si trova tra le acque cristalline. Scrive la conduttrice: “È bello come lo raccontano, ma la cosa che non dicono è che è stupendo anche il silenzio che c’è qui. Il buio buio e le piogge forti. Non era la prima meta scelta ma il destino e il pochissimo preavviso han voluto così. Non è un adv, (e non ci sarebbe nulla di male anche se lo fosse) ma voglio taggarvi questo posto stupendo, non solo per il luogo che sicuramente merita, ma per le persone che ci lavorano. Quindi per me Comococo Island siete una scoperta indescrivibile grazie anche all’enorme merito del vostro team. Della loro umanità”.

Il rapporto con Stefano De Martino

Nelle ultime settimane si sono fatti insistenti i rumors su un certo feeling nato tra Stefano De Martino e Andrea Delogu. Indiscrezioni che sono state respinte da entrambi i conduttori, rispettivamente impegnati con Belen Rodriguez e Luigi Bruno. I padroni di casa di Tim Summer Hits sono soltanto amici.

In una recente intervista Andrea Delogu ha spiegato: “All’inizio questa situazione ci faceva ridere, poi però è diventata fastidiosa, tanto da smettere di scherzare in pubblico, alla fine siamo solo semplici amici”.