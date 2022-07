Ilary Blasi ha deciso: tutta la sua verità sulla separazione con Francesco Totti raccontata in tv | Dove e quando

Nonostante la scelta dei diretti interessati di non rilasciare alcuna dichiarazione, l’argomento più discusso del momento riguarda ancora la fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Nessuno, ma proprio nessuno avrebbe mai immaginato che, dopo vent’anni d’amore, Ilary e Francesco sarebbero arrivati a dirsi “addio”. L’annuncio ufficiale, come tutti ricorderete, è arrivato l’11 luglio e, da allora, intorno alla loro separazione si è creato un vero e proprio caso da risolvere.

A fare una ricostruzione molto più che dettagliata di ciò che sarebbe successo è stato il settimanale Chi. La rivista, infatti, non ha lasciato niente di intentato, neanche il capitolo Noemi Bocchi, la donna con la quale si dice che Francesco abbia una relazione. Anche a Ilary Blasi, secondo i rumors, sono stati attribuiti dei flirt, ma a tal proposito, a tutt’oggi, non esiste nessuna prova.

Dopo la diramazione dei comunicati, Francesco Totti è sparito dai social, mentre la conduttrice de L’isola dei famosi è volata in Tanzania con i figli; nessuno dei due, dunque, ha più proferito parola sulla loro situazione sentimentale. Stando a quanto riportato da una nota rivista, però, Ilary Blasi potrebbe decidere di raccontare la sua versione dei fatti in tv. In quale programma? Scopriamo insieme.

La verità di Ilary

Come precedentemente accennato, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno scelto la strada del silenzio, nonostante tutto il clamore mediatico che si aggira intorno alla loro rottura. Di recente, però, il settimanale Nuovo ha ipotizzato che Ilary, se e quando se la sentirà, potrebbe anche decidere di rivelare la sua verità in televisione. Secondo la suddetta rivista, però, l’ipotesi più plausibile è che la Blasi scelga di rompere il silenzio nel salotto di Verissimo, il celebre talk show condotto da Silvia Toffanin. Ilary e Silvia, infatti, sono legate da un profondo legame di amicizia, motivo per il quale l’ex signora Totti potrebbe lasciare che a intervistarla sia proprio una delle sue più care amiche.

La posizione di Francesco

Da quando la separazione tra Totti e la Blasi è stata annunciata, il presunto tradimento di Francesco nei confronti di Ilary è oramai sulla bocca di tutti. E secondo i ben informati, a tal proposito, l’ex capitano della Roma sarebbe su tutte le furie per le voci che si stanno rincorrendo su di lui.

Il Corriere della Sera, di recente, ha riportato delle affermazioni che Francesco Totti avrebbe fatto e al suo amico di vecchia data Alex Nuccetelli: ” Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza, e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso“.