Tra Anna Falchi e Ruggieri è finita, ma la conduttrice rivela: “Sto conoscendo un’altra persona” | Ecco chi è

I rapporti interpersonali, di qualsiasi natura essi siano, hanno bisogno di essere coltivati. Quando si è coinvolti in una relazione, tuttavia, non si deve solo fare la propria parte affinché le cose vadano bene, ma è necessario anche ascoltare sé stessi, per capire quali siano i propri bisogni e le proprie mancanze. Questo concetto, di recente, è stato messo in pratica anche dalla bellissima Anna Falchi.

Anna, come tutti saprete, è una celebre attrice del cinema italiano, nata in Finlandia il 22 aprile 1972. La sua carriera da modella inizia all’età di soli 16 anni e, nel tempo, grazie alla sua bellezza e al suo talento, è riuscita a gettare le basi sulle quali ha costruito la sua splendida carriera.

Per ciò che concerne la vita privata, invece, nel 2005 Anna Falchi è convolata a nozze con Stefano Ricucci, ma la loro relazione è naufragata un anno dopo le nozze. Successivamente, l’attrice è stata sentimentalmente legata per due anni all’imprenditore Danny Montesi, con il quale è diventata mamma della sua unica figlia, Alyssa.

Nel 2011, invece, Anna Falchi ha instaurato una lunga storia d’amore con il deputato di “Forza Italia” Andrea Ruggieri, durata ben undici anni. Da tempo avevano iniziato a rincorrersi le voci di una presunta crisi di coppia e, di recente, a confermare la fine della loro relazione è stata proprio la celebre attrice. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Anna Falchi e Andrea Ruggieri: perché è finita?

È ufficiale: dopo undici anni d’amore, la relazione tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri è realmente giunta al capolinea. L’attrice, nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale Gente, si è lasciata andare a delle rivelazioni a cuore aperto, e ha spiegato quali sono state le cause che, nell’ultimo anno, hanno portato alla rottura con il suo oramai ex compagno. Ecco, dunque, le parole di Anna Falchi: “È difficile condividere gli spazi, e lo è ancor di più includere un’altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi dalle proprie abitudini e necessità. Alla fine non mi vedevo amata e considerata come avrei voluto. Mi sentivo data un po’ per scontata, mi mancava qualcosa, e questo mi faceva sentire a disagio”.

Un nuovo inizio

Ultimamente, le voci inerenti a una presunta nuova frequentazione di Anna Falchi si sono fatte sempre più insistenti; da ciò che è emerso dal gossip nostrano, il fortunato sarebbe l’esperto di comunicazione Walter Rodinò.

Nel corso dell’intervista precedentemente citata, con la sincerità che da sempre la contraddistingue, Anna Falchi ha confermato la presenza di Walter nella sua vita. A tal proposito, l’attrice ha affermato: “Ci stiamo conoscendo. Ci stiamo frequentando: parliamo, ci capiamo. Lui ha due figli, io una, il linguaggio è comune”.