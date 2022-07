Eros Ramazzotti e le bellissime parole per Michelle Hunziker: i fan dell’ex coppia sognano

Le cose belle, purtroppo, a volte non durano per sempre. Una relazione può finire, l’amore può perdere l’intensità dei primi tempi, ma tutto ciò non preclude l’affetto che si può provare nei confronti del proprio ex partner, anche dopo la fine del rapporto. Ed è stato proprio questo, nel corso di una recente intervista, uno degli argomenti affrontati da Eros Ramazzotti.

Come tutti saprete, il celebre cantautore romano ha avuto una lunga relazione sentimentale – durata circa sette anni – con la conduttrice Michelle Hunziker. I due nel 1996 hanno anche avuto una figlia, Aurora, ad oggi una giovane donna anch’essa affermata nel mondo dello spettacolo e del Web.

Quella tra Eros e Michelle è stata una bellissima storia d’amore la quale, per tutti questi anni, è rimasta nei cuori e nei ricordi degli italiani. Nonostante il profondo sentimento che li ha uniti, però, il cantautore e la conduttrice nel 2002 decisero di separarsi, e sette anni più tardi arrivò anche il divorzio.

Entrambi si sono rifatti una vita, ma tra Eros e Michelle, ancora oggi, c’è un rapporto molto speciale, fatto di rispetto, stima e affetto. Ecco, a tal proposito, quali sono state le affermazioni di Ramazzotti, rilasciate nel corso di una recente intervista rilasciata a Sette, il magazine del Corriere della Sera.

L’evoluzione dei sentimenti

Lo scorso 10 giugno, Eros Ramazzotti ha pubblicato il suo ultimo singolo, Ama, contenuto nell’album intitolato Battito infinito che uscirà nel mese di settembre. Nel video di tale brano appaiono anche la figlia di Eros, Aurora Ramazzotti, e l’ex moglie Michelle Hunziker, a testimonianza che i sentimenti, nel tempo, possono evolversi, e che quello che un tempo poteva essere definito amore, può trasformarsi in un profondo affetto. Ecco, dunque, le parole del cantautore rilasciate al magazine Sette del Corriere della Sera: “Michelle? Abbiamo voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire, senza che sparisca l’affetto, la condivisione, e il desiderio che l’altro sia felice. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me, lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere. Quando leggo di mariti che uccidono le loro compagne o di padri che ammazzano i loro figli, penso che davvero viviamo in un mondo capovolto, in cui il rapporto più bello, più nitido, quello che quando cambia natura può trasformarsi in affetto eterno, può diventare invece annientamento dell’altro o possesso fragile ed egoista”.

Separati, ma uniti

Come precedentemente accennato, dopo la fine del loro matrimonio, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno entrambi voltato pagina. Il cantautore romano è stato sentimentalmente legato, dal 2009 al 2019, con la modella Marika Pellegrinelli. Dal loro amore, inoltre, sono nati anche due splendidi bambini: Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

La bella conduttrice svizzera, invece, ha sposato Tomaso Trussardi, con il quale è diventata mamma altre due volte grazie alla nascita di Sole e Celeste. La coppia ha annunciato la loro separazione nei primi mesi del 2022 e, attualmente, sembra che Michelle abbia iniziato una relazione con il chirurgo ed ex gieffino Giovanni Angiolini.