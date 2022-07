Il viaggio in America di William e Kate: c’entrano Harry e Meghan | Cosa sta accadendo

Si continua a parlare delle diatribe interne alla famiglia reale britannica. Nel viaggio in America programmato per il prossimo dicembre da William e Kate, infatti, c’è chi pensa che si nasconda un piano ai danni dei duchi di Sussex.

I membri della famiglia reale inglese sono sempre apparsi molto uniti in pubblico, ma da alcuni anni a questa parte i due fratelli, i principi William e Harry, sono oramai ai ferri corti. William, infatti, conduce la sua vita da erede al trono in quel di Londra, insieme a sua moglie, Kate Middleton, ai suoi tre bambini e, ovviamente, alla regina Elisabetta II e a suo padre, il principe Carlo.

Harry, invece, ha deciso di vivere la sua vita in California insieme alla sua consorte, l’ex attrice statunitense Meghan Markle, e ai loro due figli. I duchi di Sussex, dunque, sono ben lontani dalla vita di corte che conducevano un tempo, al contrario, come precedentemente accennato, di William e Kate.

Per il prossimo mese di dicembre, però, i duchi di Cambridge hanno in programma un viaggio proprio oltreoceano, e stando a quanto riportato dall’autore di una biografia a favore dei duchi di Sussex, tale circostanza potrebbe ledere proprio Harry e Meghan. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lo scopo del viaggio

Nel mese di dicembre 2022, a Boston si terrà la cerimonia dedicata all'”Earthshot prize”. Tale occasione è molto importante per i duchi di Cambridge, in quanto riceverà il suo premio anche il principe William. Secondo il commentatore reale Omid Scobie, però, il viaggio di William e Kate negli Stati Uniti non avrebbe il solo scopo di ritirare il premio di cui sopra, ma anche di cercare di far crescere la loro popolarità nel paese a stelle e strisce, così da far finire nell’ombra, pian piano, l’immagine di Harry e Meghan. Ecco qual è il pensiero di Scobie a tale riguardo, così come riportato dall’Express: “La popolarità di Harry in Gran Bretagna potrebbe risentirne, ma la sua ascesa negli Stati Uniti ha visto la Archewell foundation ricevere un’enorme attenzione da un impressionante numero di donatori. E i suoi sforzi di fare beneficienza e la sua campagna lo hanno visto rapidamente riconosciuto da media del calibro di Forbes e Time, che ha nominato lui e Meghan due delle persone influenti del mondo”.

Una competizione che dura da tempo

Prima dell’avvento della cosiddetta “Megxit”, William e Harry sono sempre stati molto uniti, ma nel loro rapporto c’è sempre stata la presenza di un’ombra.

Il primogenito di Carlo e Diana, infatti, è l’erede al trono d’Inghilterra e, in quanto tale, ha sempre avuto un ruolo di spicco. Harry, invece, in quanto a responsabilità reali è sempre stato il secondo. Tutto ciò può aver creato nei due fratelli una sorta di competizione la quale, ora che i rapporti tra loro non sono più quelli di un tempo, sta venendo sempre più a galla.