Perché Arisa cambia spesso acconciature o si rasa i capelli: la confessione della cantante

Si è confessata la cantante Arisa su una particolare malattia dalla quale ha sofferto molto, la diretta interessa ha infatti spiegato cosa gli è capitato e quanto affrontato per questa particolare situazione.

Gli ultimi mesi di Arisa sono stati particolarmente intensi, dalla partecipazione a Ballando con le stelle dove ha vinto insieme a Vito Coppola, passando per il ruolo di giurata in un altro programma condotto da Milly Carlucci, vale a dire Il Cantante mascherato.

In questo periodo sta portando avanti diversi singoli di successo ed inoltre la sua canzone Fino all’alba sarà l’inno ufficiale dei prossimi Giochi Olimpici invernali, in programma nel 2026 a Milano e Cortina.

Nonostante i tanti successi nel corso della sua carriera in vari ambiti, la cantante lucana ha dovuto affrontare dei problemi di salute, come ha di recente affermato in una recente intervista.

Le sue parole

Al sito 361magazine, Arisa ha dichiarato di soffrire di Tricotillomania, una patologia dovuta ad un’eccessiva ansia, tale da trasformarsi in disturbo ossessivo di tipo compulsivo, generando nella persona la volontà di strapparsi in continuazione ciocche di capelli.

Come ha spiegato la diretta interessata, questa situazione l’ha portata di frequente a cambiare acconciatura, in particolare a rasarsi parte o interamente i capelli stessi, in modo tale da rendere meno evidente quanto gli era capitato, ma in questo periodo la situazione sembra essere rientrata.

Come affronta il problema

Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, ha dichiarato di essersi messa alle spalle i momenti di maggiore ansia, e la cantante negli ultimi mesi è stata vista dal pubblico televisivo in altre vesti e con un look diverso, i capelli infatti sono diventati più lunghi, lei stessa nell’intervista ha affermato di sentirsi maggiormente serena.

I successi ottenuti e la serenità ritrovata, hanno infatti portato Arisa una maggiore consapevolezza ed allontanato la patologia di cui soffriva. Un’altra buona notizia per l’artista musicale riguarda il suo approdo ad Amici a poco più di un anno dall’ultima volta, nella trasmissione di Maria De Filippi ritornerà infatti ad essere una delle insegnanti del talent, occupandosi della parte dedicata al canto, e con ogni probabilità andrà a sostituire Anna Pettinelli.