Andrea Delogu e Stefano De Martino, il vero rapporto tra i due: parla la conduttrice

Si è raccontata Andrea Delogu, in particolare su Stefano De Martino, ecco quali sono state le sue dichiarazioni sul collega e quanto accaduto tra i due in passato, viste le numerosi voci emerse nel corso dei mesi.

Sono entrambi volti molto noti al pubblico di Rai Due, la stessa rete crede molto in loro, affidando ad ambedue numerosi progetti televisivi, segnale di come puntano molto sui diretti interessati.

Per quanto riguarda Stefano De Martino, nella prossima stagione ritornerà con Bar Stella in autunno ed a partire dal 2023 con Stasera tutto è possibile, ma oltre agli appuntamenti fissi, l’ex ballerino campano sarà il conduttore di un nuovo game show, ispirato al format statunitense That’s My Jam, a sua volta condotto da Jimmy Fallon nel paese a stelle e strisce.

Suddivisa tra radio e televisione, molto intensa è stata la presenza di Andrea Delogu nelle ultime stagioni, condividendo con l’amico e collega De Martino l’esperienza estiva del Tim Summer Hits trasmesso in queste settimane.

Cosa ha dichiarato

Tra i due corre da tempo un ottimo rapporto, tanto da far insospettire i vari quotidiani circa qualcosa di più serio rispetto ad una semplice amicizia, in particolare quando erano single. La stessa Delogu è intervenuta in una recente intervista a Panorama, smentendo tali voci.

A riguardo, la conduttrice ha spiegato: “All’inizio questa situazione ci faceva ridere, poi però è diventata fastidiosa, tanto da smettere di scherzare in pubblico, alla fine siamo solo semplici amici“.

I prossimi appuntamenti

Continua dunque il feeling amichevole dei due presentatori, anche se vi è stato un cambio di atteggiamento per evitare di alimentare le voci su una loro presunta storia, al momento infatti De Martino è ritornato con Belen Rodriguez e la Delogu frequenta un giovane ragazzo, mentre a livello professionale continuano i loro impegni.

Sono già state registrate le varie puntate del Tim Summer Hits, il programma musicale condotto da Andrea Delogu in compagnia di Stefano De Martino, in tv mancano però altre due puntate, le quali saranno trasmesse in prima serata su Rai Due venerdì 5 e giovedì 11 agosto, con gli ultimi appuntamenti andati in scena sul palco di Rimini.