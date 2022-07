Dua Lipa, panico durante un concerto: esplosione dei fuochi d’artificio | Diversi i feriti

Momenti di grande paura al concerto svoltosi a Toronto della cantante Dua Lipa, andiamo a vedere cosa è accaduto ed il panico vissuto in quei minuti all’evento, oltre ai motivi per il quale è avvenuto il fatto in questione.

Negli ultimi anni, Dua Lipa è diventata una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale internazionale, il suo successo le ha permesso infatti di essere molto seguita in giro per il Mondo e di avere numerosi riconoscimenti.

Nata nel 1995 a Londra da genitori di origini kosovare ed albanesi, le sue prime affermazioni canore furono su YouTube, preludio al suo lancio a livello discografico, dopo l’ingaggio della Warner Records, nel 2017 viene pubblicato il suo primo album omonimo.

A distanza di 3 anni viene pubblicato il suo secondo album Future Nostalgia, ma la pandemia ne blocca le sue partecipazioni ai concerti, dove era molto attesa. Nella sua carriera ha ottenuto un American Music Award, 3 Grammy e ben 6 Brit Award. In questi mesi è impegnata nel Tour in giro per il Mondo, dove però è stata costretta ad un imprevisto.

I fatti avvenuti

Dopo essere stata in Europa, comprese le tappe italiane di fine maggio ad Assago e Casalecchio di Reno, la cantante britannica era attesa ad un concerto a Toronto, per la precisione nella Scotabiank Arena.

Nell’impianto canadese sono scoppiati fuochi d’artificio, un modo pirotecnico piuttosto diffuso nei grandi eventi musicali, ma in questo caso lo scoppio è avvenuto in una struttura indoor e non all’esterno, subendo diverse direzioni e mettendo in grande pericolo il pubblico presente.

Le conseguenze

Attimi di panico tra gli spettatori in quei momenti, alla fine tre di loro sono rimasti feriti, seppur in modo lieve e fortunatamente senza conseguenze gravi, inoltre le loro condizioni non sono preoccupanti, ma quanto accadito all’Arena sta chiaramente facendo molto discutere.

Tale imprevisto è avvenuto nonostante i controlli per un evento del genere, le telecamere hanno individuato i colpevoli del fatto, di certo nei prossimi concerti in programma di Dua Lipa si cercherà di monitorare la situazione con maggiore attenzione, in modo tale da evitare situazioni simili in futuro.