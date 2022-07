Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il grande annuncio: “I fiori d’arancio…”

Quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è una delle coppie più amate e seguite del Web, motivo per il quale tanti dei loro fan si chiedono se e quando decideranno di convolare a nozze. Ecco, a tal proposito, le ultime indiscrezioni rivelate da una nota rivista.

Non siamo noi a cercare l’amore, è lui a trovare noi. Questo è un concetto che Clizia e Paolo conoscono molto bene, specie dopo le circostanze grazie alle quali si sono incontrati.

Fino a due anni fa, l’influencer e il conduttore erano due perfetti sconosciuti, ma entrambi in cerca di un’esperienza in grado di lasciare il segno. Paolo Ciavarro era single all’epoca, mentre Clizia Incorvaia era da poco uscita dalla burrascosa fine del matrimonio con il cantante Francesco Sarcina. Così, entrambi decisero di partecipare al Grande Fratello Vip e, pian piano, da semplici “compagni di reality”, iniziarono a diventare qualcosa di più.

Ad oggi, Paolo e Clizia si amano più che mai, convivono e hanno da poco celebrato il battesimo del loro bambino, Gabriele, nato lo scorso 19 febbraio. I due giovani neogenitori costituiscono una coppia unita e affiatata, ma non hanno ancora compiuto il grande passo per diventare marito e moglie. Quali novità ci sono a riguardo? L’ultima indiscrezione, a tal proposito, è stata rivelata di recente tra le pagine di un noto settimanale.

Clizia e Paolo presto sposi?

Coloro i quali seguono Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sui rispettivi canali social, sicuramente sanno quanto il loro amore sia puro, forte e speciale. In tanti si chiedono, dunque, se e quando decideranno di convolare a nozze. Il matrimonio tra Paolo e Clizia è un argomento molto trattato al momento, motivo per il quale anche il noto settimanale Nuovo, nel numero attualmente in edicola, ha dedicato alla coppia un articolo completo. In particolare, la suddetta rivista ha riportato una specifica dichiarazione passata fatta proprio dalla stessa Clizia: “Arriveranno presto i fiori d’arancio, ma prima ci sarà il battesimo di Gabriele…”. Ora che il bambino ha ricevuto il suo primo sacramento… non ci sono più scuse! Nell’attesa che arrivi l’annuncio ufficiale, la giornalista di Nuovo ha rivelato uno dei luoghi del cuore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: “Alla loro storia romantica mancano solo i fiori d’arancio… Nell’estate 2020 a Lampedusa si sono giurati amore eterno. È un’isola che per loro rappresenta qualcosa di speciale. hanno concepito lì il piccolo Gabriele”. Chissà…!

Il rapporto tra Paolo e la piccola Nina

Clizia Incorvaia, come precedentemente accennato, in passato ha avuto una lunga storia d’amore con il cantante Francesco Sarcina, durante la quale l’influencer è diventata mamma della sua primogenita, Nina.

Il settimanale Nuovo, nell’ultimo numero pubblicato, ha rivelato anche come Paolo Ciavarro ha gestito il rapporto con la figlia di Clizia: “Si è dimostrato un dolcissimo vice papà. L’ex gieffino è entrato nella vita della bambina in punta di piedi e sono riusciti a costruire un equilibrio”.