Alessia Marcuzzi, dopo oltre un anno la verità: “Mediaset? Quando non ci si riconosce più…”

Come ha trascorso l’ultimo anno la celebre conduttrice Alessia Marcuzzi? A raccontare quali sono stati i cambiamenti e le conferme che hanno segnato tale periodo della sua vita è stata lei stessa, nel corso di una recente intervista.

Nella passata stagione televisiva non è di certo passata inosservata l’assenza di Alessia Marcuzzi la quale, per più di vent’anni, è stata una delle conduttrici di spicco delle reti Mediaset. Alessia, infatti, ultimamente ha dedicato tutte le attenzioni alla sua attività imprenditoriale, oltre che, ovviamente, alla sua splendida famiglia.

Nel corso della presentazioni dei palinsesti Rai avvenuta lo scorso mese di giugno, è stato annunciato anche Boomerissima, un nuovo varietà che, a partire dal mese di novembre, verrà condotto proprio dalla Marcuzzi. Il prossimo autunno, dunque, seppur su una rete diversa, Alessia tornerà a vestire i panni di conduttrice tv.

Nel corso di una recente intervista rilasciata a un noto settimanale, Alessia Marcuzzi si è lasciata andare a delle rivelazioni a cuore aperto, inerenti sia alle motivazioni per le quali ha deciso di apportare cambiamenti alla sua vita professionale, sia ad alcuni dettagli del rapporto con suo marito.

Sapersi ascoltare

Il 1995 è stato l’anno in cui Alessia Marcuzzi ha compiuto il suo debutto sul canale Italia1, grazie alla conduzione del programma intitolato Colpo di fulmine. Dopo ventisei anni, nel 2021, la conduttrice ha annunciato il suo addio alle reti Mediaset. Sui motivi che hanno spinto la Marcuzzi a compiere tale gesto si è molto discusso, ma di recente, a raccontare la verità è stata lei stessa. Ecco, dunque, le rivelazioni fatte da Alessia Marcuzzi nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi: “Mediaset mi ha affidato programmi importanti, ma i rapporti professionali sono come quelli affettivi, evolvono. È normale e umano prendersi un momento per sé quando non ci si riconosce più nei progetti che ti vengono proposti. Ma chi ci vuole vedere un tradimento, una rottura, sbaglia”. Il prossimo progetto televisivo di Alessia prevede la conduzione sulle reti Rai di un varietà intitolato Boomerissima, basato sulle differenze generazionali.

Vita matrimoniale

Alessia Marcuzzi, in passato, è stata sentimentalmente legata al calciatore Simone Inzaghi, insieme al quale è diventata mamma del suo primogenito, Tommaso. Successivamente, ha avuto una lunga relazione con il conduttore Francesco Facchinetti dalla quale è nata Mia, seconda figlia della conduttrice. Nel 2014, la Marcuzzi è convolata a nozze con il suo attuale marito, il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi.

Negli ultimi mesi, non sono di certo mancati rumors e indiscrezioni anche sulla vita sentimentale di Alessia, e su una presunta crisi di coppia tra lei e suo marito Paolo. Nell’intervista rilasciata a Oggi, a tal proposito, la conduttrice ha affermato quanto segue: “Chi non vive alti e bassi in un rapporto di coppia? Paolo è il mio sostegno, e un punto di riferimento anche per i miei figli. Ma agli equilibri finti e comodi io non ci credo. L’amore è dialettica, ma anche silenzi e urla”.