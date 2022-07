Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini svela un altro concorrente della prossima edizione

Manca ancora tempo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini, sui social, ha dato già inizio al “totovippone”.

Checché se ne dica, il Grande Fratello rimane uno dei programmi della televisione italiana più seguiti, specie da quando ha preso piede la versione dedicata ai vip. I telespettatori, infatti, sono molto incuriositi e divertiti dall’opportunità di poter vedere le celebrità dedicarsi alle faccende di casa, alle pulizie e ai preparativi per le dirette settimanali.

Da alcuni anni a questa parte, alle redini del programma vi è il giornalista e direttore della rivista Chi Alfonso Signorini il quale, nel tempo, ha dimostrato di essere anche un eccellente conduttore. A settembre, infatti, avrà inizio la settima edizione del GF Vip, e Alfonso tornerà al timone di quello che è uno dei reality più attesi della prossima stagione televisiva.

La curiosità di scoprire chi varcherà la porta rossa si fa sempre più insistente tra i fan del programma, motivo per il quale Signorini, di tanto in tanto, pubblica su Instagram dei piccoli indizi. Ecco, a tal proposito, l’ultima Ig story del conduttore: a chi potrebbero appartenere gli oggetti da lui mostrati? Scopriamolo insieme.

Entra o non entra?

Sono mesi, oramai, che circolano voci inerenti alla possibile partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7. Antonino, per chi non lo sapesse, è l’ex compagno di Belén Rodriguez, nonché padre della sua secondogenita Luna Marì. Nelle ultime ore, sul suo profilo Instagram ufficiale, Alfonso Signorini ha pubblicato una foto che ritrae un mazzo di chiavi e uno smartphone, e nella “caption” da lui aggiunta si legge quanto segue: “Quinto indizio. Concorrenti sbadati quest’anno al Grande Fratello. A chi appartengono questo portachiavi e questo cellulare?”. A cogliere subito l’indizio del conduttore è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano la quale, poco dopo, sul suo account Ig, non solo ha ripostato la storia del giornalista, ma l’ha anche confrontata con un post proprio di Antonino Spinalbese, in cui sembra che gli oggetti ritratti siano gli stessi.

I dubbi di Antonino

Nonostante ciò che si pensi, decidere di partecipare a un programma come il Grande Fratello è una scelta coraggiosa. Nel corso del reality, infatti, i concorrenti vengono chiamati a esporsi in prima persona, a guardarsi dentro, e a condividere tutto ciò con i propri compagni di avventura e con il pubblico a casa.

La popolarità che segue la partecipazione a un programma del genere, inoltre, non è da sottovalutare, specie per chi non è abituato alle luci dei riflettori. Cosa deciderà di fare, dunque, Antonino Spinalbese? Per scoprirlo, non ci resta che aspettare.