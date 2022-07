Uomini e Donne Roberta Giusti rompe il silenzio su Samuele: “Ne approfitto per dirvi che…”

Le storie che nascono a Uomini e Donne vengono seguite fin dal principio dai telespettatori del programma. Il grande pubblico, dunque, non può che affezionarsi alle giovani coppie di innamorati, e sperare che tra loro vada sempre tutto a gonfie vele.

Uno degli amori più recenti nati nello studio del dating show di Maria De Filippi è quello tra l’ex tronista Roberta Ilaria Giusti e il suo ex corteggiatore, Samuele Carniani. I due, infatti, si sono conosciuti nel corso della passata edizione del programma e, dal momento in cui Roberta ha fatto ricadere la sua scelta su Samuele, i due non si sono più lasciati.

Sui loro rispettivi profili Instagram è possibile vedere le numerose pubblicazioni di coppia. Tra Ig stories, foto e video, infatti, Carniani e la Giusti non perdono occasione di mostrarsi insieme, per condividere anche con i loro follower la purezza e la spensieratezza del loro rapporto.

Da alcune settimane a questa parte, tuttavia, alcuni utenti del Web hanno notato che sia Roberta sia Samuele non hanno più pubblicato post in compagnia del proprio partner, e le voci di una presunta crisi hanno iniziato a farsi sempre più insistenti. Nelle ultime ore, a fugare ogni dubbio a riguardo è stata proprio la ex tronista, tramite una Ig story da lei pubblicata.

Samuele e Roberta: come stanno le cose tra i due?

Come sempre, il Web dà e il Web toglie! Negli ultimi tempi, infatti, Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani non sono più apparsi insieme sui social, motivo per il quale i fan della coppia hanno subito iniziato a pensare che il rapporto tra i due stesse prendendo una piega negativa. Ed è stato proprio attraverso il box delle domande messo a disposizione da Instagram che l’ex tronista ha potuto tranquillizzare i suoi follower, spiegando che tra lei e Samuele “le cose vanno bene”. Un utente, infatti, ha chiesto a Roberta se la sua storia con Samuele fosse giunta al termine; la risposta della Giusti è stata la seguente: “Ne approfitto subito per chiarire la cosa, visto che il 95% delle domande che mi arrivano sono di questo tipo. Io e Samu stiamo vivendo in due città diverse, lui è tornato ad Arezzo e io mi alterno tra Roma e Borgo, quindi non ci vediamo tutti i giorni come succedeva fino a un mese fa, ma stiamo affrontando la distanza. Ovviamente ci vediamo meno (prima abitavamo insieme), ma le cose vanno bene. Nonostante siamo una coppia nata in tv, c’è sempre da calcolare che ognuno ha la sua vita da portare avanti, e noi ce la caviamo piuttosto bene a riuscire a incastrare tutto. Se non mettiamo storie insieme per più di tre giorni non vuol dire che ci siamo lasciati”.

La difficoltà di vivere una storia a distanza

La distanza, si sa, non va di certo di pari passo con il desiderio di vivere la quotidianità insieme al proprio partener. Ma se l’amore è sincero, tuttavia, trascorrere del tempo lontani può non rappresentare un pericolo per la relazione; al contrario, può servire a rendere il rapporto ancora più stabile e forte.

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani questo lo sanno, e vivono la loro relazione a distanza con il corretto stato d’animo, consapevoli del sentimento che provano l’uno per l’altra.