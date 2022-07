L’Isola dei Famosi, Mercedesz Henger rompe il silenzio su Edoardo Tavassi: “In questo momento…”

Durante l’ultima edizione de L’Isola dei famosi si è molto discusso del rapporto tra Mercedesz Henger da una parte ed Edoardo Tavassi dall’altra, su un loro ipotetico futuro lei si è espressa con rivelazioni su cosa potrebbe accadere tra i due ex naufraghi.

Ad un mese circa dal termine dell’edizione più lunga di sempre de l’Isola, si continua a discutere dei rapporti dei concorrenti al di fuori del reality, come nel caso di Mercedesz Henger, la quale ha avuto da ridire sui suoi compagni di avventura.

La sua esperienza in Honduras è stata la seconda per la modella di origini ungheresi, la quale è approdata a metà della sedicesima edizione della trasmissione condotta da Ilary Blasi, giungendo sino alla finalissima, dove ha sfiorato il podio, classificandosi al quarto posto.

Ha invece sfiorato la finale, Edoardo Tavassi, arrivato in compagnia della sorella Guendalina, il videomaker romano si è contraddistinto come uno dei personaggi più carismatici all’interno del programma, fermandosi a poco dalla fine per via di un infortunio, senza il quale sarebbe potuto essere l’unico ad impensierire al successo l’amico Nicolas Vaporidis, vincitore dell’edizione appena terminata.

C0sa è accaduto in Honduras

Durante le settimane trascorse insieme, vi è stata molta affinità tra la Henger ed il videomaker, anche se negli ultimi giorni i rapporti si erano raffreddati, non risparmiandosi qualche polemica reciproca.

Una volta terminata l’Isola, tra i due vi è stato qualche avvicinamento e lo stesso Tavassi ha dichiarato di sentirla con piacere e di averla incontrata in un locale, confermando come vi sia tra i diretti interessati un certo tipo di legame.

Le sue parole

A tal proposito, la figlia di Eva Henger ha ribadito in una recente intervista di non sapere neanche lei cosa sta accadendo tra di loro, ma al tempo stesso di non escludere nulla in futuro con lui.

Queste le parole di Mercedesz Henger circa il suo rapporto con Edoardo Tavassi in sintesi: “In questo momento abbiamo altro a cui pensare e non so cosa potrà succedere, ma mai dire mai, se ci sarà qualcosa saremo i primi a dividerla, di sicuro gli voglio un grande bene“