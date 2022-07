Grande Fratello Vip 7, stop improvviso di Mediaset: Alfonso Signorini bloccato a settembre

Un possibile rinvio potrebbe riguardare il Grande Fratello Vip 7, il reality show sarebbe infatti prossimo ad essere posticipato, ecco quali sarebbero i motivi riguardanti tale decisione di spostarlo e le altre novità inerenti al programma condotto da Alfonso Signorini.

Dopo la sesta edizione durata ben 6 mesi, a distanza di poco tempo è pronto a ritornare nei palinesti Mediaset il GF con protagonisti i personaggi famosi, ma vi è ancora qualche dubbio da risolvere legato al cast ed all’inizio del reality.

Riguardo ai concorrenti, lo stesso conduttore avrebbe dato dei segnali riguardanti i prossimi partecipanti, Antonino Spinalbese ed Antonella Fiordelisi sarebbero ormai prossimi a varcare la porta della nota casa, mentre sull’ez sportivo sono state smentite le voci su Maradona Junior e Maxi Lopez.

Sono state invece decise le opinioniste presenti in studio con Signorini, confermata la Bruganelli, insieme alla compagna di Paolo Bonolis non vi sarà più Adriana Volpe, la quale verrà sostituita dalla cantante Orietta Berti. Sembra invece molto probabile un rinvio della prossima edizione del programma.

Le cause del possibile spostamento

Questa estate è stata calda, non solo dal punto di vista atmosferico, ma per quanto è accaduto a livello politico nel nostro Paese, vista la crisi di Governo e le dimissioni del Premier Mario Draghi, motivo per il quale è stato deciso di mandare gli elettori italiani alle urne il prossimo 25 settembre.

Essendo giorni particolarmente intensi, l’avvio del GF Vip previsto lunedì’ 19 settembre è destinato a non essere confermato, ragion per cui si starebbe vagliando qualche altra ipotesi sulla data di partenza.

Quando avrà inizio?

Tale spostamento potrebbe essere di una sola settimana, ma la data più gettonata per partire sarebbe quella di lunedì 3 ottobre. Oltre alle fasi iniziali del Grande Fratello Vip 7, i produttori del reality show ed i vertici aziendali Mediaset starebbero pensando di superare il record della scorsa stagione, prolungando la durata della prossima edizione a ben 8 mesi, terminando nel maggio 2023, abbracciando così buona parte del periodo scolastico ed anche televisivo. Si preannunciano dunque diversi concorrenti alternarsi durante le tante settimane dentro la casa, in attesa di conferme in tal senso su tali questioni.