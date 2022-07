Antonella Clerici e Vittorio Garrone, colpo di scena: “Pronti a convolare a nozze” | Ecco quando

Sembra ormai destinata al matrimonio la coppia formata da Antonella Clerici con il suo Vittorio Garrone, la stessa conduttrice ha appena svelato cosa potrebbe accadere con il suo compagno nel prossimo futuro.

Da alcuni sono coppia fissa e sembrano ormai destinati al grande passo. A determinare la loro conoscenza, un’amica in comune, la dietologa Evelina Flachi, di frequente ospite del programma La Prova del cuoco.

Dopo mesi di corteggiamento da parte dell’uomo, arriva nel 2016 la notizia ufficiale del loro rapporto e da allora i due vivono insieme in una tenuta per cavalli in Piemonte, laddove la conduttrice si è trasferita. Ricordiamo come la Clerici in passato abbia avuto una lunga relazione con il ballerino belga Eddy Martens, da cui ha avuto la figlia Maelle.

Per quanto riguarda Vittorio Garrone, figlio di Edoardo, dal padre è stato legato a livello imprenditoriale, divenendo titolare della nota azienda ERG ed in passato è stato all’interno della società di calcio della Sampdoria.

Cosa ha rivelato la presentatrice

Negli ultimi mesi si sono rincorse le voci su un possibile matrimonio della coppia, ma la diretta interessata non si era molto sbilanciata, fino ad una recente intervista, dove ha dichiarato di non escluderlo, anche se voleva aspettare per un evento del genere.

Oltre a questo si era espressa in modo estremamente positivo sulla sua relazione con Garrone, ma un messaggio via social giunto nelle ultime ore ha portato a pensare ad un passo importante verso le future nozze. Tramite il suo profilo, la Clerici ha inserito il brano di Vasco Rossi, Come nelle favole, scrivendo tale post: “Io, te e la luce“.

Quando avverrà il lieto evento?

In questo giorni sarebbe arrivata anche la tanto aspettata proposta in Normandia, dove la coppia avrebbe deciso di effettuare il passo in avanti ulteriore per le fatidiche nozze.

Resta da aspettare la notizia in cui verranno ufficializzate, oltre alla data ed il luogo in cui si svolgerà il lieto evento, di certo sembra non debba trascorrere tanto tempo per vedere realizzato il matrimonio tra la conduttrice Antonella Clerici ed il suo compagno Vittorio Garrone, ormai prossimo a diventare suo marito.