“Mi si gonfiano parti del viso”, dopo la paura ecco come sta il cantante Ermal Meta

La musica è, da sempre, uno dei maggiori punti di forza del lato artistico del nostro paese, grazie soprattutto alla qualità e al talento dei nostri artisti. Tra i cantanti più amati dall’opinione pubblica, non possiamo non citare anche Ermal Meta.

Ermal è un cantautore, compositore e strumentista di origini albanesi, nato a Fier il 20 aprile 1981; si è trasferito in Italia con la mamma e la sorella all’età di soli 13 anni, ed è stato proprio nel Bel Paese che il cantante ha iniziato ad avvicinarsi allo studio della chitarra e del pianoforte.

Dopo aver fatto parte di due gruppi musicali – uno dei quali è stato da lui fondato – Meta ha iniziato la sua carriera da solista e, in contemporanea, ha collaborato anche con alcuni dei più grandi artisti italiani per la stesura dei testi delle loro canzoni. Nel 2018, inoltre, Ermal Meta ha partecipato in coppia con Fabrizio Moro alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo; il duo, con il brano intitolato Non mi avete fatto niente, ha conquistato la vittoria della prestigiosa kermesse.

Attualmente, il cantante è impegnato in una serie di esibizioni dal vivo, ma nelle ultime ore è stato costretto ad annullare ben due date. Il motivo, come da lui stesso affermato, è da ricondurre a un improvviso problema di salute. Ecco, a tal proposito, l’annuncio fatto da Ermal Meta sui suoi canali social.

La salute prima di tutto

Quando il corpo ci invia dei segnali, è necessario fare i dovuti approfondimenti, in modo da capire quale sia il problema e tornare in pista più forti di prima. Ermal Meta, infatti, nelle ultime ore si è visto costretto ad annullare due delle sue esibizioni previste nei prossimi giorni, a causa di un problema di salute con il quale sta avendo a che fare. Ecco, a tal proposito, l’annuncio del cantante, fatto tramite una Instagram story da lui pubblicata: “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse trattare di un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito, e stamattina idem. A malincuore, mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni, in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan”. Nelle storie successive, inoltre, Ermal Meta ha anche pubblicato alcune recenti foto che mostrano la gravità delle sue condizioni.

L’ascesa di Ermal Meta

Dopo aver scritto brani per artisti del calibro di Francesco Renga; Emma; Annalisa; Red Canzian e molti altri, Ermal Meta nel 2014 ha pubblicato il suo primo singolo, intitolato Lettera a mio padre.

Da allora, il cantautore ha conquistato un successo dietro l’altro e, ancora oggi, è tra i cantanti più amati e seguiti del parterre musicale italiano.