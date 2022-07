Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, la famiglia si allarga: il grande annuncio dell’ex gieffino

Trovare la propria anima gemella non è facile, ma quando si ha la fortuna di incontrarla, sottrarsi alla tentazione di fare meravigliosi progetti per un futuro insieme diventa impossibile. Ecco, a tal proposito, quali sono state le rivelazioni di Ignazio Moser, felicemente fidanzato con la modella Cecilia Rodriguez da circa cinque anni.

Coloro i quali sono appassionati di reality sapranno di certo quando e come è nata la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tutto è iniziato nel 2017, anno in cui entrambi hanno preso parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. All’epoca, Ignazio era single, mentre Cecilia era fidanzata da quattro anni con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte.

Tra i due è scattata innegabilmente una profonda complicità, tanto da portare la giovane Rodriguez a mettere in discussione la sua relazione con Monte. Dopo settimane trascorse a pensare a quale sarebbe stata la cosa più giusta da fare, Cecilia ha deciso di lasciare Francesco, e di lasciarsi andare alle emozioni nate nella casa più spiata d’Italia.

Nonostante le difficoltà incontrate all’inizio, oggi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono più complici e innamorati che mai. Il giovane ex ciclista, inoltre, ha appena compiuto 30 anni, e in occasione di una recente intervista rilasciata a un noto settimanale, ha rivelato di sentirsi pronto per diventare genitore.

I progetti che fanno bene al cuore

Il profilo Instagram ufficiale della rivista Chi ha pubblicato, nelle ultime ore, un post inerente all’intervista pubblicata sul numero del settimanale attualmente in edicola. I protagonisti sono proprio loro: Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e la loro meravigliosa storia d’amore. Dopo cinque anni di relazione, due cani e una casa presa insieme, Ignazio si sente pronto per diventare papà, così come ha rivelato lui stesso nel corso dell’intervista precedentemente citata. Ecco, a tal proposito, la didascalia che l’account di Chi ha aggiunto alla suddetta pubblicazione: “Ignazio Moser: ‘Ora so di essere pronto a creare la mia famiglia con Cecilia‘ – ‘È stato un compleanno simbolico: da oggi non sono più un ragazzo, ma un uomo’, dice l’ex ciclista, oggi conduttore e imprenditore, reduce dal party per i suoi 30 anni. ‘Se guardo al passato non ho rimpianti, non basta il nome Moser a farti vincere in bici. Se guardo al futuro vedo tanti progetti, ma più di tutto la mia compagna e dei figli'”.

Conciliare amore e carriera si può

Oltre a essere riusciti a prendersi cura del loro amore, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono cresciuti anche dal punto di vista professionale.

Entrambi, infatti, oltre a portare avanti la loro carriera di modelli e influencer, sono anche diventati imprenditori e conduttori.