Anna Tatangelo e Livio Cori presto sposi: la clamorosa rivelazione | La reazione di Gigi D’Alessio

Amore: un’unica parola che comprende un numero illimitato di emozioni. Le relazioni, infatti, possono attraversare diverse fasi, alcune di esse anche negative. Quando il sentimento è puro e sincero, però, alla fine trionfa sempre, proprio come sembra sia successo tra Anna Tatangelo e Livio Cori.

Come tutti saprete, Anna Tatangelo è una cantante e conduttrice italiana, il cui esordio nel mondo della musica risale alla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, avvenuta all’età di soli 15 anni. Anna, infatti, con il brano intitolato Doppiamente fragili, nel 2002 fu la vincitrice della sezione “Giovani” della rinomata kermesse, e diede così inizio alla sua meravigliosa carriera.

Per quanto riguarda la vita privata, invece, la Tatangelo è stata sentimentalmente legata per più di dieci anni con il cantautore Gigi D’Alessio. Dal loro amore è anche nato Andrea, unico figlio della ex coppia. In seguito a un periodo di crisi, nei primi mesi del 2021 l’amore tra Anna e Gigi è giunto al capolinea.

Dopo aver rimesso insieme i pezzi del suo cuore, Anna Tatangelo ha ritrovato il sorriso accanto a un altro artista partenopeo, Livio Cori. I due hanno sempre cercato di vivere il loro amore lontano dalle luci dei riflettori, ma alcuni mesi fa, varie indiscrezioni hanno paventato che tra i due ci fosse aria di crisi. Di recente, però, un noto settimanale ha pubblicato delle foto che non lasciano più alcun dubbio sul sentimento che, ancora oggi, unisce Anna e Livio. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

La serenità ritrovata

Anna Tatangelo e Livio Cori, fin dall’inizio della loro storia d’amore, sono sempre stati molto riservati, motivo per il quale sui rispettivi social si trovano pochissime foto di coppia. Tra le pagine del numero attualmente in edicola, però, la rivista Diva e Donna ha pubblicato delle foto nelle quali i due appaiono sereni, complici e innamorati, impegnati a godersi dei momenti in spiaggia di assoluto relax. Alla luce dei nuovi eventi, dunque, ecco l’ipotesi lanciata proprio dal suddetto settimanale: “Ora le foto di queste pagine parlano chiaro: Anna e Livio si amano alla luce del sole… e chissà che non si parli di nozze“. Dopo la tempesta, dunque, esce (quasi) sempre il sole, così come, secondo Diva e Donna, sembra sia accaduto tra i due artisti: “La coppia si lascia andare alla passione, ai baci, agli abbracci, come mai finora. I due stanno insieme, e il loro rapporto è saldo più che mai“.

Al momento, Anna Tatangelo e Livio Cori non hanno commentato. Come del resto non sono arrivate reazione da parte di Gigi D’Alessio, ex compagno della cantante di Sora. A quanto si apprende, Tatangelo e D’Alessio starebbero cercando di riallacciare i rapporti, per il bene del loro figlio Andrea.

Amore e carriera

Oltre al periodo d’oro che pare stia vivendo in amore, Anna Tatangelo è sempre sul pezzo anche dal punto di vista professionale.

Nella prossima stagione televisiva di Mediaset, infatti, la cantante tornerà nuovamente a vestire i panni di conduttrice, sempre alle redini del programma intitolato Scene da un matrimonio.