Mahmood, annullati concerti per problemi di salute | Fan in forte apprensione

Allarme per i fan del cantante Mahmood, il quale è stato costretto a cancellare alcuni concerti del suo attuale Tour, andiamo a vedere come sta l’artista musicale attraverso le sue attuali condizioni dopo quanto gli è capitato, ed inoltre quando potrà rimettersi in sesto.

Certamente questo 2022 per Mahmood è stato a dir poco intenso, iniziato con la partecipazione al Festival di Sanremo, ritornando ad essere tra gli artisti in gara alla rassegna canora a distanza di 3 anni dal successo del singolo Soldi.

Anche in questo caso, il cantante lanciato anni fa ad X Factor, è ritornato anche a trionfare, in questa circostanza in compagnia del collega Blanco con il brano Brividi, comportando ai due artisti la possibilità di poter partecipare all’Eurovision Song Contest di Torino, dove si sono classificati al sesto posto assoluto.

La ribalta di questi ultimi anni lo hanno portato ad essere tra i cantanti di questa generazione più seguiti, tanto da registrare successo nel suo tour estivo di concerti, ma purtroppo per Mahmood è arrivata una brutta notizia.

Le sue parole

Per un cantante le corde vocali non sono di certo un optional, ed in queste ore Mahmood ha specificato di avere un problema di infiammazione in tal senso, ragion per cui si è visto costretto a qualche rinuncia.

Questo il suo messaggio via social ai suoi numerosi fan: “Sono molto dispiaciuto nel dirvi di non poterci essere a Torre del Lago. Da una settimana sto cercando di guarire da un’infiammazione alle corde vocali e dovrò stare a riposo fino al 2 agosto. Sono triste e spero di rivedervi il prima possibile“.

Quando verrà recuperato l’evento

Una delle tappe del suo tour verrà dunque rimandato, in quanto il concertro a Torre del Lago, piccolo comune della Versilia, verrà recuperato il 7 agosto, cinque giorni dopo il recupero dall’infiammazione, ricordiamo come tale evento fosse previsto questo 26 luglio.

In seguito, Mahmood si esibirà a Loano, per poi continuare il suo tour nel mese di settembre a Mantova, Vicenza e chiudendo il ciclo di concerti a Codigoro, nella speranza possa il cantante due volte trionfatore a Sanremo ristabilirsi dopo quanto gli è accaduto.