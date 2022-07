Vite al Limite, Brandi e Kandi: ricordate le due gemelle? Eccole oggi completamente diverse [FOTO]

Brandi e Kandi arrivarono nella clinica del Dottor Nowzaradan a Houston con un peso di 250kg ciascuna: ecco come sono cambiate.

Nel corso di nove lunghe stagioni di Vite al Limite – in Italia in onda su Real Time – abbiamo visto e sentito davvero tante storie. Alcune di queste hanno avuto un epilogo positivo, altre no. Per 12 lunghi mesi, le telecamere hanno accompagnato tantissimi persone nella loro personalissima battaglia contro la grave obesità.

E, di pari passo con la messa in onda del programma, la clinica di Houston dove lavora l’equipe medica guidata dal medico iraniano-americano Nowzaradan, ha attirato contro di sè anche accuse pesanti, come quella della spettacolarizzazione del dolore.

Oggi noi parleremo di una delle puntate più note di Vite al Limite, ovvero quella in cui furono protagoniste Brandi e Kandi. Come stanno oggi? Ecco la risposta.

La storia delle gemelle Brandi e Kandi

Brandi e Kandi arrivarono nella clinica di Houston del Dottor Nowzaradan con un peso di 250kg ciascuna. Negli ultimi mesi, prima della partenza per il Texas, la grave obesità di cui soffrivano causò danni al sistema cardiocircolatorio e respiratorio. Costrette a restare allettate per diversi giorni a settimana, di fatti, non riuscivano più a svolgere le attività quotidiane di base. Alle spalle, le due gemelle, una storia terribile, fatta di abusi e violenze subite in famiglia. Per tali motivi, prima di diventare pazienti del Dottor Nowzaradan, ci fu un percorso psicologico anch’esso molto faticoso.

Le due donne però, facendosi forza e vicenda, con grande tenacia, nonostante gli alti e bassi, riuscirono ben presto a perdere molto peso e, dopo 12 mesi, a sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico. In seguito, decisero anche dopo la fine del programma, di restare a Houston per continuare a seguire le cure del Dottor Nowzaradan.

Le due oggi

Oggi, come vediamo da una foto pubblicata dal magazine Looper, Brandi e Kandi hanno vinto la loro battaglia e si sono ripresi in mano la loro vita. Attivissime sui social, raccontano spesso la loro storia.

Le due gemelle, infatti, sono impegnate in incontri – specie con le scuole – ed eventi per la sensibilizzazione sul tema dell’obesità.